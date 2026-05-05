《柔美的细胞小将3》EP.8大结局甜炸！金高银♥金载原修成正果，从告白到婚礼一次到位！

昨晚，TVING 人气漫改韩剧《柔美的细胞小将3》公开了最终回第7、8集，成为恋人的柔美（金高银 饰）与驯鹿（金载原 饰）甚至举行了婚礼！如同坐上火箭般的发展速度，让剧迷们看了又惊又喜。

向来理性的驯鹿打破了所有原则向柔美表白，但柔美因为种种考量且不想再因驯鹿而陷入混乱之中，就果断拒绝了。虽然驯鹿一度心碎，但他无法想像柔美与他人结婚的样子，於是再次鼓起勇气。他进行了第二次告白：「不管怎么想，我还是喜欢作家您。虽然现在才意识到（自己的心意）很可笑，但我想我从一开始就已经喜欢上您了。」接著他真诚地说：「我怕自己会后悔。」这番话动摇了柔美的心。







成为恋人后的柔美与驯鹿甜蜜满满，称呼也不再是「作家」，而改成「努那」（姐姐）。为了避免被发现，驯鹿订下在出版社与工作室半径1公里内禁止肢体接触的原则。然而从恋爱第一天开始，他就以周末为藉口，在工作室与柔美甜蜜接吻，打破了这条原则。甚至因为秘密恋情毁了两人的旅行后，驯鹿直接向主编（全锡浩 饰）投下震撼弹，坦白与柔美交往的事实。对驯鹿而言，没有任何原则比柔美更重要。







▼众所期待的驯鹿色心细胞（色色细胞or嘿咻细胞）也登场，真的有够巨大！XD



第8集，驯鹿更直接向柔美求婚（原本只是想买生日礼物，却买来了钻戒）。面对柔美质疑两人认识不到一个月、还不了解彼此，怎么能如此确定，驯鹿表示，如果没有确信，他当初根本不会再次去找她告白。这是他人生中第一次有这样的感觉，因此他深信不疑。这番话让人心动不已。同时，柔美也体悟到，每段爱情都不会有相同的模样，将过去的经验套用在不同的人身上是没有意义的，展现出她的成长，给观众们留下深刻的余韵。







最终，在细胞们热烈的应援下，柔美与驯鹿举行了婚礼。细胞们参与了两人的婚礼，为第三季写下了圆满的Happy Ending，看了真的太感动了～！！！





时隔4年回归的《柔美的细胞小将3》，连续3周拿下每周付费用户贡献数第一，展现作为 TVING 王牌 IP 的强大人气。在 tvN 播出的第7集收视率也夺下同时段有线与综合频道第一，预计电视台今天播出的第8集也有望再创新高。



在海外也同样掀起追剧热潮。以公开第2周为基准，在 Rakuten Viki 的美国、欧洲、中东、大洋洲连续2周排名第一；在蒙古 Inche TV 也连续2周第一，日本 Disney+ 则连续2周排名第3，中英文串流 HBO Max 播出期间也持续於前三名霸榜徘徊。

另一方面，《柔美的细胞小将3》可於 TVING 全集收看（HBO Max同步），tvN 将於今天晚间8点50分播出最终回第8集。

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