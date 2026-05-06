「朱怨灵、朱狙击手」绰号有够多！申惠善面瘫都能演到让你发毛，内敛演技太炸裂

tvN新周末剧《秘恋稽核中》才开播两周，女主角申惠善就已经把角色整个吃掉啦！

她饰演海雾集团稽核室长「朱仁雅」，一登场就气场全开，同事们私下给她取的绰号有够多：朱仁Out、朱怨灵、朱狙击手、朱神...... 就知道这女人有多可怕。 每一句台词都像钉子一样直接打进观众耳朵里，清晰到不行。

前两集中最关键的看点，就是申惠善跟孔明（饰 卢基准）的相遇与关系。 朱仁雅一招就把稽核一组里原本混得很好的卢代理，直接丢到稽核三组、还专门负责「风纪紊乱」专案——讲白了就是「抓奸」组。 把人降职还完全无感，面不改色。 遇到这种上司真的千万别乱惹，不然职场人生直接完蛋。 她看起来好像很爱开玩笑，但随时可以一秒变脸，成为冷血主管。 卢基准在朱仁雅面前简直像猫爪下的老鼠，怕到不行。 朱仁雅还在稽核三组聚餐上点唱《笨蛋》，公然暗酸卢基准，最后逼得他自爆：「我亲过了，室长你不亲吗？」



这两人的关系超有戏。 原本对自己职场能力超有自信的卢基准，站在朱仁雅面前就是一个字：弱。 又弱又逊又没格调，行为变得很小家子气。 他们的互动既有趣，又让人越来越好奇：「朱仁雅到底是什么样的人啊？」

申惠善不刻意搞笑，光靠演技就能在喜感跟霸气之间自由切换。 她早就被封为「信看演」之神——值得信赖的演技派。 她在消化角色的同时，还散发出一股「我一定要把这个角色演成功」的热情。 这种感觉从KBS2《黄金人生》那时候就出现了。 当时她饰演一个自主性强、容易引来骂声的角色「徐知安」，在长达52集的闷长过程中撑过去、突破极限。 突破极限既是她的角色宿命，也是她演技的写照。尤其申惠善不说话时的「非语言表达」超强。 就算面无表情，也能让人读出复杂情绪，那种沉静的内敛魅力是她最强的武器。



申惠善每一部作品都能变成完全不同的人，角色消化能力有目共睹。 《哲仁王后》里她近乎一人分饰两角，在搞笑与严肃间高难度转换; 《欢迎回到三达里》中透过赵三达一角同时展现凄凉与可爱，让观众超入戏; 《莎拉的真伪人生》里她饰演拥有多重面貌的神秘强势角色「Sarah Kim」，在真假之间以欲望为筹码巧妙游走，还演到让人心服口服。



除此之外，申惠善的强项还包括清晰到不行的发音，以及就算满嘴艰涩专业术语或情绪激动时的快节奏台词，也能一字不差精准传达，让她能在短短几集内火速掌控整个角色。

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