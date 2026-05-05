NewJeans Minji最新近况！惊喜走访生日咖啡厅亲送手作饼干＋手写信，暖心告白Bunnies「一直都很感谢你们」

随著 NewJeans 正在准备回归的消息曝光，Minji（玟池）的动向也备受关注，而她的最新近况也公开了！

Minji 在5日凌晨被发现，为了迎接7日生日，亲自前往粉丝准备的生日咖啡厅，并留下手写信、拍立得照片与亲手制作的饼干作为回应。由於当时尚未营业，她以将装有礼物的袋子挂在店门口的方式，悄悄向粉丝传达心意。目前已知共有约4间生日咖啡厅都被发现有她到访的痕迹。



在信中，她写道：「你好 Bunnies，大家都过得好吗？有好好吃饭吗？现在是5月，是一个像是所有想像都会实现的季节。今年也听说很多 Bunnies 为了帮我庆生聚在一起，所以我也想做点饼干来参与，希望会好吃。」并接著表示：「一直很感谢 Bunnies，想说的话有一卡车这么多，希望我们能再次迎来好的机会，再见，谢谢大家帮我庆生。」

另一方面，NewJeans 与所属公司 ADOR 围绕专属合约效力的争议持续延烧。法院判定合约仍具效力后，团体目前进入重整阶段。继 Haerin 与 Hyein 之后，Hanni 也宣布归队，Minji 则仍在协商中。至於 Danielle，则因被指与团体退团及回归延宕相关，遭通知解约。ADOR 同时对其及相关人士提起约431亿韩元损害赔偿诉讼。



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