【结局倒数】《柔美3》驯鹿凭什么成为「最终老公」？ 盘点 11 大极品优点：情绪稳定、色色细胞历代最强！

《柔美的细胞小将3》将在今晚（5 月 4 日）公开最后两集，柔美（金高银 饰）与驯鹿（金载原 饰）的关系终於进入最后直路！观众在陪伴柔美走过三段恋情后，纷纷被申驯鹿的魅力折服，更总结出他能获得「最终老公」名分的 11 大入选理由：

1. 唯一让柔美「一见钟情」的男人

驯鹿是全三季中，唯一让柔美率先动心的男人！从火车上的傻笑到车站重逢的奇妙瞬间，柔美的细胞村遭遇了前所未有的「晴天霹雳」，认定他就是真命天子。



2. 极品情绪管理！「零脾气」收拾残局

申驯鹿展现了教科书等级的稳定内核。 剧中柔美因失误导致车辆陷入困境，他先让柔美尝试解决，行不通后才温柔请缨帮忙，展现纯熟车技迅速脱困并代为道歉。 全程语气平静、毫无不耐烦，更在柔美惊魂未定时提议改搭计程车，绅士感拉满。



3. 最强灵魂伴侣：感性编辑的反馈

身为编辑，驯鹿拥有丰富的感性，能与柔美的文章产生深度共鸣，并给予最完美的专业反馈。



4. 告别「收收埋埋」！有误会秒解决

在感情中最忌讳「冷暴力」，但驯鹿绝对会第一时间透过沟通解开误会（例如：辞去柔美助理的原因），并主动低头道歉。 对比起总是隐瞒大事的前任们，驯鹿这种「不推拖」的坦率性格，给了柔美最渴求的安全感。

5. 口味一致：鲷鱼烧情缘

两人都对鲷鱼烧和煎水饺情有独钟。 这种日常小事的契合度，对共同生活来说绝对是加分项！



6. 绝缘体体质！为柔美打破「名医原则」

驯鹿的爱情细胞原本是位「外科名医」，只要有人试图越过工作界线，他便会冷酷进行「切除手术」断绝暧昧。 过去他的「爱情 X 光片」永远只有一张（代表对方单相思），但柔美却是第一个让他照出「两张 X 光片」、亲手打破原则的人。



7. 陷得更深：更爱对方的年下男

根据演员快问快答，虽然是柔美先动心，但驯鹿用情更深、更常表达爱意，且事事愿意为对方让步。



8. 反差萌！色色细胞历代最强却极绅士

驯鹿的「色色细胞」（嘿咻细胞）是历代男主里最大只，同时也最绅士。据悉在原著中有大尺度演出，这种「内敛的性感」让剧粉非常期待剧集如何还原。PS：海报最左边那位XD



9. 觉醒后的「直球告白」

一旦意识到情感，他便会不管不顾地告白！第 6 集结尾那一幕，真的让全网心动不已。



10. 率先奔向对方的勇气

以往总是柔美奔向对方，唯独这次是驯鹿启动「感性爆发时间」，在细胞们的应援声中全速冲向柔美。



11. 宅男专属的「快速充电」

身为专业宅男，他却能在与柔美共处时获得比独处更快速的能量充电。



此外，188cm 的傲人身高与 167cm 的柔美站在一起，完美展现「最萌身高差」！





《柔美的细胞小将3》将在今晚（5月4日）通过TVING更新第7集和第8集，海外由HBO Max 同步上架。 这场细胞村的最后战役，你准备好迎接这位「年下男教科书」了吗？





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