《21世纪大君夫人》婚礼未公开照大放送！IU & 边佑锡古装婚礼美翻，粉丝心脏爆击

MBC金土剧《21世纪大君夫人》（Diseny+同步更新）中，终於迎来让剧迷敲碗已久的甜蜜场面——李知恩（IU）饰演的「成熙周」与边佑锡饰演的「理安大君」正式举行婚礼，结为夫妇！剧组日前更一口气公开多张未公开的婚礼私照，瞬间引爆粉丝讨论。

虽然婚礼过程中一度发生针对两人的毒杀企图，场面惊险连连，但最后仍顺利完成仪式，两人如愿成为夫妻。 在最新公开的照片中，成熙周换上华丽韩服婚礼礼服，而理安大君则身穿气质出众的纱帽官服，两人站在一起宛如画报，高颜值视觉组合让剧迷直呼「心脏受不了」、「根本是古装神仙情侣」、「绝配」、「从服装就能看出婚礼的隆重」、 「好像漫画场景」等！



除此之外照片中也捕捉到CASTLE集团家人们难得一见的温馨笑容，气氛和乐融融，与剧情中的暗潮汹涌形成对比，更让人好奇后续发展。



不过，随著两人「契约结婚」的事实被揭开，这对新婚夫妇再度面临重大危机。 他们的婚姻生活究竟会朝什么方向发展？ 是甜蜜升温还是再度陷进风暴？ 剧迷们已经等不及追下去。

此外，海外观众可通过Disney+同步追看《21世纪大君夫人》。

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