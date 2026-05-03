还记得李同国家的「雪秀大」吗？《超人回来了》三姊弟现在长这样，姨母粉泪奔：有在好好长大

前足球国脚李同国的五个孩子最近因为暴风成长的近况，再度成为网友热议焦点！

26日，大女儿李在诗在个人社群平台上po出多张兄妹姐弟合照，还写下：「大家都长太大了啊，雪秀大......」照片中，过去在节目《超人回来了》中以「雪秀大」昵称掳获全韩国观众心的雪雅、秀雅、时安三姐弟，现在已经完全脱离稚气。 一旁还有越来越成熟的大姐在诗、二姐在雅，五兄妹和乐融融的样子超级温馨。



其中让网友眼睛最为之一亮的就是已经散发出满满淑女气息的雪雅跟秀雅两姊妹。 她们彻底甩开小时候的婴儿肥，展现出清纯又带点酷酷的冷冽魅力，变身程度让不少人惊呼：「也长太快了吧！」



老么时安的变化也超有感。 他依然保留当年「大发」时期那副可爱的五官，但现在已经长成一个懂事的暖男少年，对著镜头摆出沉稳的表情，让一票「网路姨母、叔叔粉」忍不住嘴角上扬。至於正在模特儿、网球选手等各自领域努力的大姊在诗与二姊在雅，同样以独特的颜值气场展现出可靠大姊姊的风范。

李同国於2005年与韩国小姐出身的李秀珍结婚，家中育有一对双胞胎女儿、一对双胞胎女儿、以及一个小儿子，等於两个双胞胎姊妹加一个忙内男丁的组合。 虽然他们早已从节目下车，但依旧透过社群平台和粉丝保持互动，人气不减当年！

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