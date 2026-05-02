《柔美3》申驯鹿觉醒！幻想「金高银婚礼」原地崩溃，瞬间启动「感性爆发时间」：这就是年下男的教科书！

tvN 话题热剧《柔美的细胞小将 3》距离完结仅剩最后 2 集！最新进度中，「申驯鹿」金载原终於正视自己对「金柔美」金高银的心意，更因一个脑内妄想导致感性大爆发，全速奔向女主角，让观众直呼：「心动到要流泪了！」

在最新公开的第 7、8 集抢先看影片中，申驯鹿在与相亲对象黄珍妮（全昭映 饰）进行最后的道别时，收到了一则简讯：「看来要到柔美姊姊的婚礼上才能见面了吧，虽然还没有确切日期。」

这让他突然开始幻想柔美的婚礼：穿著洁白婚纱的柔美，亲切地向身为宾客的驯鹿打招呼，还幸福地向新郎介绍他是自己的责任编辑。



这幕「婚礼幻想」彻底击溃驯鹿的防线，脑内「感情细胞」崩溃大喊：「不行！绝对不能接受！」随即强行启动传说中的 「感性爆发时间（Heart Fever Time）」！

根据原著网漫，「感性爆发时间」是指感性能量暂时性爆发、无法抑制爱意的状态，一旦进入这个状态，就没有什么是不可能的！觉醒后的驯鹿立刻掉转单车龙头，在细胞们「冲吧，驯鹿！」的应援声中，全速冲向柔美的家。



驯鹿展现出充满魄力的年下男魅力，让网友纷纷留言激赞：「这就是年下男的教科书」、「继《背著善宰跑》后最令人心动的作品」、「看到都要流泪了」，反应全网热烈。



《柔美的细胞小将 3》目前仅剩最后 2 集。 在第 6 集结尾，驯鹿与「金作家」崔丹尼尔大打出手后已正式向柔美告白，接下来的剧情让人超级期待！



第7集将於下周一（5月4日）更新，亚洲观众可在HBO Max同步追看！



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