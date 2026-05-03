還記得李同國家的「雪秀大」嗎？《超人回來了》三姊弟現在長這樣，姨母粉淚奔：有在好好長大

前足球國腳李同國的五個孩子最近因為暴風成長的近況，再度成為網友熱議焦點！

26日，大女兒李在詩在個人社群平台上po出多張兄妹姐弟合照，還寫下：「大家都長太大了啊，雪秀大......」照片中，過去在節目《超人回來了》中以「雪秀大」暱稱擄獲全韓國觀眾心的雪雅、秀雅、時安三姐弟，現在已經完全脫離稚氣。 一旁還有越來越成熟的大姐在詩、二姐在雅，五兄妹和樂融融的樣子超級溫馨。



其中讓網友眼睛最為之一亮的就是已經散發出滿滿淑女氣息的雪雅跟秀雅兩姊妹。 她們徹底甩開小時候的嬰兒肥，展現出清純又帶點酷酷的冷冽魅力，變身程度讓不少人驚呼：「也長太快了吧！」



老么時安的變化也超有感。 他依然保留當年「大發」時期那副可愛的五官，但現在已經長成一個懂事的暖男少年，對著鏡頭擺出沉穩的表情，讓一票「網路姨母、叔叔粉」忍不住嘴角上揚。至於正在模特兒、網球選手等各自領域努力的大姊在詩與二姊在雅，同樣以獨特的顏值氣場展現出可靠大姊姊的風範。

李同國於2005年與韓國小姐出身的李秀珍結婚，家中育有一對雙胞胎女兒、一對雙胞胎女兒、以及一個小兒子，等於兩個雙胞胎姊妹加一個忙內男丁的組合。 雖然他們早已從節目下車，但依舊透過社群平台和粉絲保持互動，人氣不減當年！

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