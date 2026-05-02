《神与律师事务所》今晚大结局！柳演锡崔元英联手追击真凶、父子合体同步剑道对决，22年冤案黑手现形！

SBS 热播金土剧《申二朗法律事务所》今日（2 日）即将迎来最终章！随著真相大白进入倒数阶段，试图掩盖 柳演锡 与 崔元英 父子追查真相的幕后黑手终於现形，剧情张力爆表！

昨晚播出的第 15 集中，申二朗（柳演锡 饰）与恢复记忆的亡父申器重（崔元英 饰）展开一场赌上性命的死斗，只为洗脱长达 22 年的污名。 当晚收视表现强劲，全韩录得 7.3%，最高瞬间冲上 8%; 在 20 至 49 岁的主力收视群中，平均收视为 2.2%，最高达 2.49%，成功守住周五收视高标。



（谈及剧情）申器重在儿子申二朗的泪水告白下终於恢复记忆。 面对申二朗因曾怀疑父亲而表达歉意时，申器重感性回应：「你最终还是相信了爸爸，只要有一个人相信我就足够了」。 父子两人百感交集，申器重决心先洗刷「贪污检察官」的冤屈，才要正式与家人团聚。



当年的「尹大明老师案」真相终於揭晓，幕后推手正是梁炳一。 尹老师对校园暴力加害者处以退学处分，随后遭到大量控告，申器重猜测是有人在背后策划搞垮尹老师。 尹大明目击加害者父亲私下会见检察官，并设法录下了对话，将录音机藏匿地点告诉了唯一信任的申器重。 然而，当申器重前往寻找录音机时，却遭遇车祸突然去世。 同一晚，尹老师也被发现烧炭「自尽」。

梁炳一向儿子梁徒境坦承，当年为了在检察厅生存，不惜将尹老师逼入绝境，但坚称自己并未杀人。 然而事实更残酷——梁炳一不仅指使黑帮杀害申器重与尹老师，甚至丧心病狂地在申器重体内注射毒品，一手伪造其贪腐的「证据」。



申二朗根据父亲记忆寻获关键录音机，申器重担心继续调查会让儿子陷入危险，在韩娜贤（李絮 饰）的说服下最终将决定权交给儿子。 同一时间，韩娜贤调查发现，最初报案尹大明事故的人是黑道「四龙会」的成员，而当年瓦解该组织的人，正是申器重检察官。

就在真相即将揭晓之际，危机突袭！四龙会成员受梁徒境指使夺取录音机，为了保护父亲的灵魂符咒不被烧毁，申二朗交出录音机，接著请出剑道高手父亲「附身」对抗。 在父亲灵魂被迫脱离的危急关头，父子竟如同一体般展现出「同步率 100%」的精湛剑道动作，这记「最后一击」让观众直呼过瘾！



剧集收官之际，韩国观众纷纷留言表达支持与不舍：「直到最后一集都维持著紧凑的节奏」、「柳演锡的演技简直是神灵附体」、「只有16集真的太可惜，敲碗第二季！」

究竟申二朗将如何戳穿梁炳一的谎言？ 这场跨越 22 年的复仇与救赎将如何收场？ 《申二朗法律事务所》 大结局将於今日（2日）晚间 9 点 50 分 播出，香港观众可在Viu同步追看！



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