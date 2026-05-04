朴宝英「乌龙绯闻」超尴尬！金熙元自责躲一年，李光洙乱入哀怨！

朴宝英最近上节目，居然自己爆料了一段超荒唐的「绯闻回忆」！对象不是什么年轻帅哥，而是比她大19岁的资深演员金熙元，让她哭笑不得地说：「这是我人生第一个绯闻对象。」

这段故事发生在25日播出的YouTube节目《藉口Go》中。 朴宝英为了宣传与金熙元、李光洙合作的Disney+新戏《赌金》，三人一起上节目话当年，没想到聊著聊著，朴宝英就把那段「乌龙恋情」给翻了出来。

朴宝英解释说，因为她跟金熙元私下真的满熟的，常常一起吃饭喝咖啡，结果就这样莫名其妙变成了她的「绯闻处女秀」。 她还原当时的状况：「大概6年前，为了去见电影《突然变异》的权五光导演，我跟熙元前辈一起下乡吃了松叶蟹，结果这件事情就被传成是我们两个单独去旅行。」让她超无言。 当时朴宝英正好在换经纪公司，而金熙元又因为得重感冒整个人病倒，根本无法即时回应，导致谣言像滚雪球一样越滚越大。 金熙元因为觉得对朴宝英太抱歉了，竟然自责到长达一年都不跟她联络！



朴宝英回忆说：「他一直不联络我，我后来真的忍不住，淩晨打电话去问他为什么这样，他居然说是因为太对不起我了。 我当场很生气地跟他说：『我们的友谊就只有这样吗？』他这才愿意重新跟我见面。」

现场的李光洙听完整段故事，竟然不是关心绯闻真假，而是表达了自己的「委屈」。 他忍不住抱怨说：「当时看到那条绯闻，我其实有点自尊心受伤。 为什么熙元哥可以被误会，我却不行？ 而且那时候我还没跟李先彬交往耶！」一席话让全场笑到不行，朴宝英跟金熙元也哭笑不得。



这段相差19岁的「乌龙绯闻」，加上李光洙乱入的哀怨，反而让三人展现出超可爱的化学反应，也让人更期待他们在《赌金》中的合作。 该剧於4月29日在Disney+上线。



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