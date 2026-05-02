首度来台新女团ODD YOUTH颜值超高！来台期待吃油条与珍奶甚至挑战臭豆腐！成员新学中文「吵死了」相互斗嘴







五位女孩在签售会前先与媒体们见面，并每人各自说了一句中文问候，其中更以YE EUM说的最长：「听说台湾的风景很漂亮，今天来到这里觉得更美了。」她表示曾听说九份的风景很美，希望能够亲眼看看，也说到从机场移动到市区的路上所看见的风景也让她觉得很漂亮。五位女孩从步出机场就引发民众讨论，让她们相当感谢，也期待日后有机会再来台演出，受到粉丝们的迎接。







ODD YOUTH在韩国经过相当严格以及高强度的训练与饮食管理，被问到能否分享有效食谱呢？KANIE招认自己是全队内食量最大的，可能所以她每天只吃一餐，并且挑选自己最爱的食物，搭配上身与下身的有氧运动，做到稍微喘的程度。被问到期待什么样的台湾美食？MAIKA语出惊人想挑战臭豆腐，YE EUM则是非常厉害地说出「油条」，她表示在韩国很流行用油条沾麻辣红汤来吃，不过她知道台湾人把油条当作早餐，所以想试试看。







其中成员Summer曾经在韩国有2次受邀在棒球场开球的经验，并且投出的球也大获好评，她也期待有机会站上台湾大巨蛋为台湾职棒进行开球。另外对内最具有正能量的则是MYAH，她表示成员们若心情低落，就常常与她聊天吐苦水，而她也总能以正向鼓励让成员们脱离低落心情，给予情绪价值，所以是大家公认的心灵导师。







说到学中文，成员们一致表达中文真的很不容易，她们为了能够向大家自我介绍，在几天前努力背下中文发音，某次MAIKA在网路上搜寻中文「吵死了」，而成员们觉得这句话的语调非常有趣，所以大家也一起背了这一句话，在成员话太多的时候就互相说「吵死了」，现场记者也教她们更简单的台语发音「卖岔」，让她们现学现卖。







最后她们表示，第一次来到台湾，非常期待跟粉丝们见面，也觉得相当荣幸，希望今日的签售会能够留下美好的回忆，也表示虽然自己的中文程度还不够好，与大家沟通似乎稍微有些隔阂，她们也希望回去努力学习中文，下一次来台时一定能够更顺畅的沟通。

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