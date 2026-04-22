Jisoo一早登热搜！紧急切割亲哥后遭韩媒批「自掘坟墓」，质问「3次都是失误？」

BLACKPINK成员Jisoo一早就登上了热搜。

韩媒《Star News》以「失误？ 仔细一看竟有3次... BLACKPINK Jisoo，自掘坟墓」为题持续报导了这桩愈演愈烈的争议。 先是有媒体踢爆知名女团成员的亲哥哥A某，日前因涉嫌强制猥亵女性直播主被以现行犯逮捕，更遭妻子踢爆长年家暴、性虐、监禁甚至「水刑」，去年还曾卷入非法偷拍疑云，丑闻一件比一件惊人。 而很快网友和媒体就将目光集中到了Jisoo身上。



眼看火烧到自己身上，Jisoo所属的1人经纪公司「Blissoo」20日紧急透过Kim&Chang法律事务所发出声明，强调这一切都跟Jisoo「完全无关」，甚至用「该人士」来称呼亲哥哥，切割得干干净净。 公司还警告将对恶意留言者强硬提告，态度十分坚决。

*相关内容：BLACKPINK Jisoo对亲哥争议划清界线：长年各过各的，毫无关联

然而根据《Star News》调查发现，Jisoo近期作品包括Netflix《订阅男友》、去年的Coupang Play《新乌托邦》，甚至个人粉丝见面会的工作人员名单中，Jisoo亲哥哥的名字都被列为「Jisoo Management 代表」，此类状况多达3次以上，与公司所说的「毫无关系」明显矛盾。



面对质疑，《订阅男友》制作方21日紧急发声解释，称那是「制作方的失误」，已在3月初修改。 但这个说法根本没人买单，网友纷纷开轰：

「也太奇怪了吧？」、

「完全不相干的人的名字，有可能因为『失误』就出现在名单上吗？」、

「这应对方式真的让人很无言」、「名字怎么可能因为失误就出现在工作人员名单上？ 真的太好奇了」、

「制作方可以随随便便就写上演员的公司代表名字吗？」、

「制作方是怎么知道一个跟Jisoo完全没关系的人的名字，然后还写上去的？」

、

「一开始就不要那么斩钉截铁地发表立场，直接说已经断绝关系不就好了」、

「我们现在知道『目前』他哥哥不是代表了，但应该要说清楚从什么时候到什么时候担任过代表或理事吧」、

「Jisoo如果要告，就从那个制作公司开始告啊」

、

「从一开始知道事件之后就说『已经断绝关系了』，大家大部份都会谅解的吧。 这根本是自掘坟墓」、

「本来就该画清界线，说以后不会再被牵连才对。 结果拖延回应还威胁提告，只会让大家更反感」、

「工作人员名单的失误竟然连续发生了3次，拜托Jisoo自己的公司也一定要提告。」



《Star News》在报导中直接以「自掘坟墓」来形容Jisoo方的危机处理，指出与其一开始斩钉截铁说「完全无关」、还威胁提告，不如老实承认「事件爆发后已经断绝关系」，大众反而会谅解。 如今被挖出铁证打脸，却让大众对此事件反感越滚越大。

目前Jisoo方面仍未对相关报导做出进一步说明，这场切割大戏恐怕还会继续延烧。

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