玄彬&孙艺真 恋爱细节曝光！高尔夫教练透露：私下从「彬啊」到「老公」甜度超满❤

人气演员玄彬、孙艺真夫妇「恋爱时期」的幕后故事，在节目上被友人公开，引来热烈关注。

19日晚间播出的《美食家许英万的白饭之旅》中，职业高尔夫选手任镇汉（임진한）出演，展现了探访济州美食名店的过程。

身为高尔夫教练的任镇汉表示，自己曾担任包括孙艺真、玄彬夫妇，以及金喜爱、金成铃、申东烨等多位知名艺人的高尔夫老师。



他特别提到，孙艺真虽然学了3年高尔夫，但实力始终没有进步，甚至一度想放弃，后来透过经纪公司代表介绍认识自己，经过集中训练后才逐渐提升了实力。

任镇汉也透露，孙艺真曾说「也请教教彬」，因此三人经常一起下场打球，自己当然也知道两人交往的事实。他表示：「有一天我太太问我，外面传两人正在交往、甚至要结婚的消息，我还说『那是什么话，大家乱传』帮他们否认，结果20天后玄彬、孙艺真就宣布结婚了。」他笑说因此被太太骂是「背叛者」，让主持人许英万忍不住大笑。



任镇汉也表示，玄彬与孙艺真是非常合拍的一对。孙艺真个性大方直率，玄彬则比较安静稳重。此外，他透露两人在恋爱时会互称「彬啊」、「艺真啊」，结婚后则改叫「老公」、「亲爱的」，直呼「看起来真的很美好」。



玄彬与孙艺真於2022年结婚，目前育有一个儿子。（延伸阅读：孙艺真分享儿子视角日常照！与玄彬甜蜜同框还「贴图打码」，网笑：全世界都知道你老公是谁）



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