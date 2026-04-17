等10年再落空！《第二个信号》被踢出今年暑假档，下半年前途未卜！tvN急找《柏青哥》救援

韩剧迷可能要再等等了。原本备受期待的tvN二十周年特别剧《第二个信号》（《信号2》），经过一番挣扎后，最终还是放弃了6月与整个夏季的播出计划。而这个黄金时段的空缺，据传将由Apple TV+人气剧集《柏青哥》第一季接棒上档。

根据韩媒《OSEN》的独家报导，因为男主角赵震雄过去的少年前科争议而引发社会挞伐的《第二个信号》，已经确定被排除在6月以及整个夏天的播出名单之外。不过这并不代表这部戏永远不见天日，tvN电视台方面表示，对於《第二个信号》的编排会再花点时间好好思考，目前内部正在讨论，不排除今年下半年或年底前让它与观众见面。毕竟这是为了庆祝tvN二十周年特别企划的作品，电视台也很认真在想办法，尽量不要拖过今年。



对於《柏青哥》接档的传闻，tvN相关人员回应时态度很谨慎，仅证实「Apple TV+的《柏青哥》确定会在tvN播出，但具体的播出日期和时段都还没有定案。」



去年12月tvN曾针对《第二个信号》的争议发表官方声明，表示这部戏是为了感谢等待十年的观众，原本目标是在2026年夏季推出，对於让大家失望与担心，电视台也深感遗憾与沉重，并强调「为了守护《信号》这个品牌的价值，就算需要多花一点时间，也会尽全力找出对作品和观众最好的方案。」

《第二个信号》是2016年红极一时的神剧《信号》的续作，原班人马金憓秀、李帝勋、赵震雄时隔十年再度合体，加上金银姬编剧再次操刀，从企划阶段就话题不断。目前所有拍摄其实都已经完成，却因为赵震雄的过往争议被翻出，导致播出陷入卡关。



赵震雄高中时期曾犯下重大刑案，并被送进少年院一事於去年被韩媒踢爆。接著又传出他出道前有过暴力前科被判罚金，甚至还有酒驾记录，连他用父亲艺名出道的背后，也被怀疑是为了隐藏过去黑历史，风波越演越烈。事后赵震雄的经纪公司发出声明，部分承认了这些指控，表示「向本人确认后，确实未成年时做过错事」，但也强调「事情已经过了30多年，详细经过难以完全厘清，而且相关法律程序早就结束了。」不过对於性暴力的传闻，公司则是强烈否认，明确表示「与性暴力行为完全无关。」



随后，赵震雄本人透过经纪公司发表道歉声明，表示「因为我过去不光彩的事，让所有相信我、支持我的人失望了，在此低头致歉。我会虚心接受所有指责，并从今天起中断所有演艺活动，为我的演员生涯画下句点。这是我对过去错误必须承担的责任。」正式宣布退出演艺圈。

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