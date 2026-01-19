《信号2》播映成谜！李帝勋心碎发声：不闯祸是基本常识，不忍众人心血因个人争议化为泡影

演员李帝勋 19 日上午於首尔某咖啡厅举行《模范的士3》终映访谈，席间分享未来作品计划，也展现出身为公众人物的责任感及价值观。

於本月 10 日圆满收官的《模范的士3》，讲述神秘组织「彩虹运输」与司机金道奇为受害者提供「代客复仇」服务、行使私刑正义的故事。 李帝勋饰演灵魂人物金道奇，再次挑战多样的「副角色」，继2024年后，於2025年也再次夺得「SBS演技大赏」最高荣誉。



■ 痛心《第二个信号》全面停摆：不闯祸是基本常识

然而，李帝勋原定下半年推出的续集期待之作——tvN《第二个信号》（信号 2），却因另一主演赵震雄坦承少年犯前科并宣布退出演艺圈，导致已拍摄完成的作品播出与否已成未知数。



访谈中，李帝勋虽然没有直接点名《第二个信号》但坦言对於作品因「个人风险」而被抹灭感到苦恼。 被问及是否曾和同僚聊「别闯祸」这类话题时，他严肃表示：「完全没聊过，因为不闯祸是基本的常识，没必要特别提醒。」他更感性地提到：「每部作品都凝聚了许多的汗水与赤诚之心，我不希望这些真诚的努力，因为某个人的风险而消失或变得模糊。」



■ 「演艺圈修道僧」：自律生活与是非观

面对演艺圈层出不穷的负面事件，李帝勋并非刻意改变或保持小心翼翼，而是让内心更加稳固。 他认为：「一个人带著什么样的价值观生活才是最重要的。 身为娱乐产业的一份子，对於接连发生的事件有所自觉，是理所当然的。」



身为在镜头前露面且经常受伤的职业，李帝勋自认「每分每秒都在努力保持最佳状态」，不仅严格摄取健康饮食、保证充足活动和睡眠，也有自信「不会突然开始酗酒或抽菸。」前辈金义圣更曾评价他「像一名修道僧」，反映出他极致的自律。



■ 工作狂的烦恼：恋爱感情树正逐渐枯萎

去年同时并行两部剧的拍摄与一部电影上映，李帝勋自认度过了最忙碌充实的一年。 目前处於排空休息阶段的他，透露虽然收到许多纯爱剧邀约，却因热爱挑战不同题材而分身乏术。

他自嘲道：「我都透过看剧来间接体验恋爱。 感觉内心关於恋爱的感情树正在枯萎，我会努力让它再次发芽的。」此外，他透露在《模范的士 3》中与笠松将、尹施允、张娜拉等「反派」对戏时深受震撼，看到对方眼神在开拍时瞬间转变的爆发力，也激发了他想挑战反派演技的野心。



至於影迷最关心的第四季，李帝勋语带保留表示自己也非常期待，但目前尚未有具体的讨论结果。



