赵震雄风波冲击？《第二个信号》缺席 tvN 2026新剧阵容！李帝勋、金憓秀新作已敲定，引发剧迷期待

赵震雄风波冲击？原本备受期待的《第二个信号》未出现在tvN 2026年新剧阵容中，播出计画变得不明朗。相反地，李帝勋与金憓秀的新作已陆续启动，粉丝对两位演技派的全新挑战充满期待。

12日，tvN公开2026年电视剧阵容，包括《给你宇宙》、《Siren》、《在大韩民国成为房主的方法》、《隐袐的监察》、《明天也要上班》、《惊悚的恋爱》、《Four Hands》、《最爱的职员》、《100日的谎言》、《我的有罪之人》、《退休要员管理组》等多部备受期待的作品。不过，原本有望於今年上半年播出的《第二个信号》（《Signal 信号2》）却未出现在名单之中。

《第二个信号》是2016年广受喜爱的《Signal 信号》续作，以旧型对讲机连结过去与现在的刑警，当年不仅口碑与话题性兼具，更被视为经典之作。尤其金憓秀、李帝勋、赵震雄再度合作的消息，自制作初期便引发高度期待。该剧於去年8月完成拍摄，原定6月播出，但因赵震雄「少年犯黑历史」被翻出后宣布退出演艺圈，播出计画因此暂时无法确定。



在《第二个信号》播出与否仍不透明的情况下，李帝勋与金憓秀的新作品已陆续启动。李帝勋的新作《胜诉有希望》改编自日剧《胜诉狠女王》，他饰演遭剥夺律师资格的「前律师」，将展现带领杂牌军逆袭的独特魅力。



金憓秀则与金智勋、曹汝贞、金宰澈主演黑色喜剧《现在不是出轨的问题》，故事讲述幸福网红夫妻与离婚纠纷的邻居医师夫妻，因一个重大秘密引发连锁冲突。金憓秀饰演渴望更大成功的室内设计公司CEO兼人气网红「京熙」，她透露整部剧的角色互动和故事展开都非常有趣且独特，粉丝超期待她的表现。



虽然《第二个信号》暂时未出现在tvN 2026年阵容名单中，让不少剧迷感到遗憾，但李帝勋与金憓秀的新作品已陆续启动，也让人对两人实力与号召力兼具的演技派演员充满期待！至於《第二个信号》是否还有机会重启播出，只能等待官方后续消息，但剧迷的热情显然不会减退。



