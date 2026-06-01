《秘恋稽核中》大结局收视暴冲9.7%创纪录！申惠善、孔明「办公室恋情」修成正果，结尾「十指紧扣」甜到蛀牙

由申惠善、孔明主演的办公室浪漫剧《秘恋稽核中》昨晚迎来大结局，以开播以来最高收视率 9.7%圆满收官。 这部剧凭藉「抓社内风纪」的新颖题材，成功融入了笑点、浪漫罗曼史以及大快人心的宣泄感，结尾更是用粉红泡泡画下了圆满句点。

大结局中，朱仁雅（申惠善 饰）与卢基准（孔明 饰）在阻止海雾集团出售案的最后一战中克服危机，并在爱情与事业上皆迎向崭新未来。

掌握计划成败关键的全在烈（金材昱 饰）一度退缩，最终在卢基准真挚的说服下动摇，决定加入守护集团的行动。 然而，在距离集团出售仅剩 3 小时之际，核心董事突然转向全成烈（姜相准 饰）阵营，让所有人都陷入了绝望。

幸好，朱仁雅想起会长全武泰（全国焕 饰）也是拥有表决权的登记董事。 全在烈随即动身去说服父亲，用守护集团的真心打动对方，令出售案在关键时刻破局。 而全成烈的代表理事解任案也顺利通过，让海雾集团迎来了全新的转折点。



风波过后，海雾集团重新恢复了平静，稽核室也成为独立组织。 原本一心只想逃离稽核 3 组的卢基准，如今已成长为王牌课长; 朱仁雅则被提拔为专务，一如既往地坚守著稽核室。

最受观众瞩目的莫过於仁雅与基准的爱情线，直到最后一刻依然释放满满的悸动感。 仁雅因为成长经历中缺乏对「婚姻」的体会，一度对结婚与否感到犹豫不决，最终领悟到重要的不是形式，而是携手同行的人。 她对基准吐露真心：「我已经习惯与你分享喜怒哀乐，我想和你在一起。」基准也深情回应：「我们一起生活吧，不论未来怎样。」真情坦率的告白让人倍感欣慰。



两人在公司里维持著专务与课长的身分，找到了工作和私人生活之间的平衡。 外勤任务结束后，两人放下工作模式、开启恋爱模式，十指紧扣甜蜜蜜地漫步在街头前去约会，给剧迷留下了温暖的余韵。



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