BTS大哥Jin亲谈未列《ARIRANG》专辑制作名单的原因：「虽然很可惜，但那是最好的选择」

BTS 防弹少年团 的成员 Jin 说明了自己未能在正规5辑《ARIRANG》（阿里郎）的制作名单中署名的情况，引发了热烈关注。

15日，美国音乐媒体《Rolling Stone》透过YouTube公开了与Jin的访问。双方回顾了防弹少年团《ARIRANG》的制作过程，并进行了多方面的交流。



当天，Jin提到服兵役等造成的团体空白期，表示：「首先真的非常想念成员们。虽然分开了一段时间，但在这一年一起工作的过程中，感觉像是把没见面的时间都补回来了。再次感受到，和成员在一起的时候最安心、也最幸福。」



对於「未被列入作词、作曲名单」一事，Jin也坦率地分享了想法。当主持人问到「为了这张专辑录制了超过100首歌，应该有参与的作品吧？」时，Jin回答：「这是我从未对外提过的故事，但实际上，我并没有直接参与这张专辑的制作。」

Jin解释道：「当时我正在进行个人巡演，等我抵达歌曲创作营时，已经完成了100多首歌曲。从中挑选的歌曲进行测试录音，大约花了7到10天，整个录制阶段就结束了。」

据悉，防弹少年团原先在美国洛杉矶（LA）举行大型创作营制作《ARIRANG》收录曲，但Jin因个人巡演行程，较晚才加入创作营，因此在实际时间上有所不足。

Jin表示：「专辑录制的行程在3个月前就已经排定，而我的巡演更早就确定了，很难调整时间。虽然如果我再多坚持，把录制延后几个月，或许就能把名字列入制作名单中，但那样一来，专辑发行和访问都会延迟几个月，粉丝们应该也会觉得无聊吧。虽然很可惜，但机会随时都有，当时那是最好的选择。」为了不让粉丝ARMY等太久，Jin才会做出这样的决定。

真的是太宠粉丝，也太重视团体了！看了好感动啊～～～～。

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