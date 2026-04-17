大君形象掰了！边佑锡骑假马「羞耻play」全纪录，一声「哈」之后…嘴角失守超NG！

演员边佑锡骑假马骑到「现实来袭」（현타，指突然意识到现实的瞬间）的逗趣模样全被捕捉啦！

日前YouTube频道「Varo Playlist」上传了一支标题为「大君，请求谒见」的影片，内容曝光了边佑锡拍摄MBC新剧《21世纪大君夫人》（Disney+同步更新）时的各种幕后花絮。 其中让粉丝眼睛一亮的，就是他拍摄骑马戏的过程。



虽然这是边佑锡第一次骑马，但依旧安全拍完没有出意外。 不过到了拍特写镜头的时候，才发现他骑的不是真马，而是拍戏专用的「假马」。 他一脸认真投入演技，大喊一声「哈！」边摇晃身体，但下一秒马上因为太尴尬直接笑出来。原本想硬撑出威风凛凛的大君气场，结果瞬间「现实来袭」整个破功。 粉丝看到后笑翻，纷纷留言：「那双长腿骑假马也太好笑了吧」、「现实来袭的表情真的是杀疯了」、「连笑场都超帅」反应超热烈。



此外，10日刚开播的《21世纪大君夫人》，背景设定在21世纪的立宪君主制国家，描述平民出身的财阀IU（饰 成熙周）与无法掌握权力的王室二公子边佑锡（饰 李莞大君）之间，一段契约恋爱的浪漫故事。

此外，《21世纪大君夫人》每周五、六晚9点40分播出，海外由 Disney+ 独家上线。

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