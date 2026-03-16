李帝勋抛震撼弹「今年恋爱、明年结婚」！42岁霸气喊话：想上恋爱综艺！网友：是在暗示什么？

今年42岁的男星李帝勋，近日在综艺节目《我家的熊孩子》中投下震撼弹，直接公开自己的年度目标就是「今年谈恋爱，明年结婚」，超直球的发言瞬间引爆粉丝热议，不少人敲碗猜测：「该不会已经有对象了吧？」

15日播出的SBS《我家的熊孩子》中，李帝勋与《模范的士》（模范计程车）搭档金义圣、表艺珍、张赫镇以及裴侑蓝一起聚餐叙旧，大家聊起感情话题，当裴侑蓝感叹自己单身五年、担心结不了婚时，李帝勋先是暖心安慰「你得快点找到另一半才行」，下一秒却话锋一转，自爆「但其实哥也很急」，逗笑全场。

被问到是否有结婚念头，李帝勋毫不犹豫抛出震撼宣言：「我的目标就是今年谈恋爱、明年结婚！」此话一出，立刻引来裴侑蓝吐槽：「你每次接受访问都这样说吧？」金义圣也在旁边补枪：「这就跟每个职棒球队都说目标是夺冠一样的道理。」一来一往的斗嘴让现场笑声不断。



除了结婚大计，李帝勋也难得公开自己的恋爱史。他坦言自己属於「直进型」，喜欢就会直接告白，甚至还当过「浪漫男主角」，自爆曾经准备99朵玫瑰先给对方，自己再拿著最后一朵现身，超老派的浪漫让在场所有人惊呼连连。他也透露过去因为坚持「不跟同圈人交往」、不在工作场合谈恋爱的原则，现在回想起来直呼后悔：「我当初为什么要那样浪费宝贵的时间？都是没用的坚持。」



单身多年的他甚至动了想上恋爱节目的念头。李帝勋开玩笑抱怨：「为什么他们都不找我上节目啊？」裴侑蓝立刻接话说朋友们曾提议做一档「艺人换乘恋爱」，李帝勋听完眼睛一亮，还不忘提起经典相亲节目：「以前不是有个《爱情工作室》吗？李硕薰哥也是靠那个节目找到好姻缘的，我们不能放弃希望！」超想谈恋爱的真实心声表露无遗。

李帝勋目前正忙於宣传tvN经典剧《信号》的续作《第二个信号》，预计近期与观众见面。至於他的「今年恋爱、明年结婚」目标能否顺利达成，粉丝们都在等著看。

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