等10年再落空！《第二個信號》被踢出今年暑假檔，下半年前途未卜！tvN急找《柏青哥》救援

韓劇迷可能要再等等了。原本備受期待的tvN二十週年特別劇《第二個信號》（《信號2》），經過一番掙扎後，最終還是放棄了6月與整個夏季的播出計劃。而這個黃金時段的空缺，據傳將由Apple TV+人氣劇集《柏青哥》第一季接棒上檔。

根據韓媒《OSEN》的獨家報導，因為男主角趙震雄過去的少年前科爭議而引發社會撻伐的《第二個信號》，已經確定被排除在6月以及整個夏天的播出名單之外。不過這並不代表這部戲永遠不見天日，tvN電視台方面表示，對於《第二個信號》的編排會再花點時間好好思考，目前內部正在討論，不排除今年下半年或年底前讓它與觀眾見面。畢竟這是為了慶祝tvN二十週年特別企劃的作品，電視台也很認真在想辦法，盡量不要拖過今年。



對於《柏青哥》接檔的傳聞，tvN相關人員回應時態度很謹慎，僅證實「Apple TV+的《柏青哥》確定會在tvN播出，但具體的播出日期和時段都還沒有定案。」



去年12月tvN曾針對《第二個信號》的爭議發表官方聲明，表示這部戲是為了感謝等待十年的觀眾，原本目標是在2026年夏季推出，對於讓大家失望與擔心，電視台也深感遺憾與沉重，並強調「為了守護《信號》這個品牌的價值，就算需要多花一點時間，也會盡全力找出對作品和觀眾最好的方案。」

《第二個信號》是2016年紅極一時的神劇《信號》的續作，原班人馬金憓秀、李帝勳、趙震雄時隔十年再度合體，加上金銀姬編劇再次操刀，從企劃階段就話題不斷。目前所有拍攝其實都已經完成，卻因為趙震雄的過往爭議被翻出，導致播出陷入卡關。



趙震雄高中時期曾犯下重大刑案，並被送進少年院一事於去年被韓媒踢爆。接著又傳出他出道前有過暴力前科被判罰金，甚至還有酒駕記錄，連他用父親藝名出道的背後，也被懷疑是為了隱藏過去黑歷史，風波越演越烈。事後趙震雄的經紀公司發出聲明，部分承認了這些指控，表示「向本人確認後，確實未成年時做過錯事」，但也強調「事情已經過了30多年，詳細經過難以完全釐清，而且相關法律程序早就結束了。」不過對於性暴力的傳聞，公司則是強烈否認，明確表示「與性暴力行為完全無關。」



隨後，趙震雄本人透過經紀公司發表道歉聲明，表示「因為我過去不光彩的事，讓所有相信我、支持我的人失望了，在此低頭致歉。我會虛心接受所有指責，並從今天起中斷所有演藝活動，為我的演員生涯畫下句點。這是我對過去錯誤必須承擔的責任。」正式宣佈退出演藝圈。

*相關內容：《第二個信號》播出在即！趙震雄遭D社爆黑料「高中涉嫌偷車、性暴力」，經紀公司回應了！

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞