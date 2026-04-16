文瑾莹挺过四次手术！康复后上《刘QUIZ》首谈人生：「不知不觉已经40岁，现在的我更自由」

昨天播出的《刘QUIZ ON THE BLOCK》预告了「永远的国民妹妹」演员文瑾莹将出演节目。她克服了「急性腔室症候群」，以更加健康、开朗的模样再次站在大众面前。

文瑾莹回忆起2017年罹患「急性腔室症候群」时的紧急状况。她表示：「医生说『黄金时间已经过了，可能已经开始坏死』」，并传达了当时不得不紧急接受手术的危急瞬间。



她也透露手术后反而感到安心，甚至对母亲说过「现在可以放心休息真的太好了」，平静地吐露出过去一路不停奔跑的自己，令人动容。

康复后，以稍微发福的模样亮相的文瑾莹表示：「不知道是不是身体变大了，心也变大了」，并说「觉得40代就算稍微刺激一点，也会很有趣」，展现出比起外在变化，更重视内在成长的成熟面貌。



文瑾莹曾罹患的「急性腔室症候群」，是因肌肉、神经、血管等压力异常所引发的疾病，伴随剧烈疼痛与肿胀。若错过适当治疗时机，可能导致肌肉麻痹或坏死，是一种紧急疾病。

她在2017年出演话剧《罗密欧与茱丽叶》期间被诊断出此病，历经四次手术后，於2024年正式宣布完全康复并回归演艺圈。去年亮相《地狱公使2》发布会时，成爲了热门话题的关注焦点。（延伸阅读：文瑾莹患罕病「险截肢」！近日公开自己的健康状态「已经完全痊愈，因为胖了所以在减肥」）

文瑾莹出演的 tvN《刘QUIZ ON THE BLOCK》将会在4月22日（三）晚上20:45播出。

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