太狂啦！刘在锡一次「捕获」梅莉・史翠普、安・海瑟薇 ！《穿著Prada的恶魔2》巨星空降《刘QUIZ》

「国民MC」刘在锡终於把好莱坞传奇巨星请来了！ tvN《刘QUIZ ON THE BLOCK》制作组8日突然在官方频道丢出震撼弹，写著「快讯！梅莉・史翠普、安・海瑟薇『老板们』登场」，还一并公开现场照片，直接让粉丝暴动。

照片中刘在锡与梅莉・史翠普、安・海瑟薇肩并肩站著，两大女神对著镜头比出超亲民的V字手势，露出灿烂笑容。 三位巨星跨越国界、超有爱的化学反应，让大家对播出期待值直接飙到最高点。



这次合体是为了宣传备受全球瞩目的电影《穿著Prada的恶魔2》，两大天后正在进行全球巡回宣传，顺势敲定上《刘QUIZ》。 录影现场她们还爆出一堆从没听过的幕后花絮，让制作组都惊喜连连。大家最关心的当然是这两位好莱坞A咖跟刘在锡会擦出什么火花、嘴炮功力谁比较强？ 这集预计4月中在韩国播出，粉丝记得锁定！

《穿著Prada的恶魔2》描述传奇时尚杂志总编米兰达，与睽违20年以企划编辑身分回归的安迪，还有已经升格为精品品牌高层的艾蜜莉三人再次重逢。 在媒体环境剧烈变动下，她们为了夺回时尚界的主导权，展开一场激烈的职场战争。 电影由大卫・法兰科继续执导，4月29日将在韩国上映。

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