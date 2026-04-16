文瑾瑩挺過四次手術！康復後上《劉QUIZ》首談人生：「不知不覺已經40歲，現在的我更自由」

昨天播出的《劉QUIZ ON THE BLOCK》預告了「永遠的國民妹妹」演員文瑾瑩將出演節目。她克服了「急性腔室症候群」，以更加健康、開朗的模樣再次站在大眾面前。

文瑾瑩回憶起2017年罹患「急性腔室症候群」時的緊急狀況。她表示：「醫生說『黃金時間已經過了，可能已經開始壞死』」，並傳達了當時不得不緊急接受手術的危急瞬間。



她也透露手術後反而感到安心，甚至對母親說過「現在可以放心休息真的太好了」，平靜地吐露出過去一路不停奔跑的自己，令人動容。

康復後，以稍微發福的模樣亮相的文瑾瑩表示：「不知道是不是身體變大了，心也變大了」，並說「覺得40代就算稍微刺激一點，也會很有趣」，展現出比起外在變化，更重視內在成長的成熟面貌。



文瑾瑩曾罹患的「急性腔室症候群」，是因肌肉、神經、血管等壓力異常所引發的疾病，伴隨劇烈疼痛與腫脹。若錯過適當治療時機，可能導致肌肉麻痺或壞死，是一種緊急疾病。

她在2017年出演話劇《羅密歐與茱麗葉》期間被診斷出此病，歷經四次手術後，於2024年正式宣布完全康復並回歸演藝圈。去年亮相《地獄公使2》發布會時，成爲了熱門話題的關注焦點。（延伸閱讀：文瑾瑩患罕病「險截肢」！近日公開自己的健康狀態「已經完全痊癒，因為胖了所以在減肥」）

文瑾瑩出演的 tvN《劉QUIZ ON THE BLOCK》將會在4月22日（三）晚上20:45播出。

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