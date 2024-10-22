文瑾瑩患罕病「險截肢」！近日公開自己的健康狀態「已經完全痊癒，因為胖了所以在減肥」

文瑾瑩日前出席《地獄公使2》的製作發布會，時隔許久再次在正式場合露面，成爲熱門話題。

文瑾瑩當天在自己的 IG 上寫下：「我特別想說這個來著...比想象中更多人擔心我的健康，真的非常感謝，所以拜託記者們一件事！希望能寫『我已經完全痊癒了，現在是非常非常健康的狀態』的報導。雖然胖了一點，但每天都在看影片減肥中，現在希望大家不再擔心（我的）健康，而是支持我能減肥成功。」



此前，文瑾瑩在2017年2月右手臂突然疼痛後，被診斷爲「急性腔室症候群」，緊急入院接受手術，在第四次手術結束後，才免於截肢命運。2019年在真人秀《隱秘而偉大的動物私生活》的記者見面會上表示已經痊癒了，2022年也曾在自己的 IG 上公開與此相關的手術疤痕。



而文瑾瑩飾演箭簇領袖「陽光班老師」是《地獄公使2》新加入的角色，她表示：「因為能夠挑戰新的角色，所以感到很興奮。導演給我一個很有魅力的角色，所以抱持著『玩得開心吧，如魚得水』的心態努力拍攝了。」更加令人期待新面貌！另外《地獄公使2》將在25日於 Netflix 上線。



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