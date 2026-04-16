《柔美3》申驯鹿失言惨遭「出征」！金载原竟称「马尔济斯智商低还吃」？ 本人紧急发声谢罪XD

刚开播的《柔美的细胞小将 3》迎来全新男主角，由金载原饰演新进 PD「申驯鹿」，没想到才刚登场，一开口就惹毛了全韩国的马尔济斯饲主，连女主角金高银都看不下去，直接呼吁大家「团结抗议」，最后逼得金载原本人不得不亲自发声道歉！

在最新剧情中，金高银饰演的作家「柔美」正帮朋友照看马尔济斯「可可」。 当申驯鹿与柔美开会时，竟口无遮拦地批评：「马尔济斯智商很低耶」、「马尔济斯不是还会吃屎吗？」这番话让柔美瞬间石化，深怕「可哥」受创赶紧捂住它的耳朵，体内沉睡已久的「脏话细胞」更被这只「毒舌驯鹿」瞬间唤醒！



该场面播出后，社群平台瞬间炸锅，TVING 官方 IG 涌入无数名顶著马尔济斯头像的用户「幽默抗议」。 饲主们崩溃留言：「我家狗狗早就戒掉吃屎了！」、「驯鹿先生，出来单挑吧」、「去吃屎的是你吧XD」。 最搞笑的是，金高银也下场「补刀」，留言号召：「全体犬主们，团结起来吧！」让战况一发不可收拾。



面对排山倒海的「汪星人怨气」，金载原本人昨日在 IG 限时动态分享该段影片，并用大大的字体诚恳写下：「向全国的马尔济斯饲主们致歉！」 求饶姿态与戏内的傲娇形象截然相反，让网民笑疯。



《柔美的细胞小将 3》讲述成为明星作家的柔美，在平凡日常中遇到如同青天霹雳般的意外人物，再度迎来「细胞刺激共感罗曼史」。 目前已在亚洲地区透过 HBO Max 及 Disney+ 同步上架，想看驯鹿如何继续踩地雷？ 赶快追起来！



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