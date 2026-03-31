AKMU秀贤自曝曾「蛰居生活」不见天日，暴饮暴食「全身皮肤撕裂」！哥哥灿赫自责展开魔鬼训练、同住每日监督

国民兄妹 AKMU（乐童音乐家） 近日登上综艺节目《刘 QUIZ ON THE BLOCK》，妹妹 李秀贤 以明显消瘦、重回巅峰状态的模样现身，首次公开谈及陷入极度低潮的往事，哥哥 李灿赫 的守护更是让现场陷入一片鼻酸。

蛰居暴食打电动 分不清白天与黑夜

在近日公开的预告片中，秀贤回忆起那段痛苦的低潮期，坦言当时几乎不出门：「实际上我有很长一段时间没有见到阳光。 那时就像『蛰居族』一样把自己锁在房间里，每天的生活就是打游戏和叫外送。」

她回忆道，当时根本不想知道现在是白天还是黑夜，所以故意拉上窗帘生活：「每天都暴饮暴食，体重急遽增加到全身皮肤都撕裂了，觉得『我不会有更好的未来了』。」



哥哥灿赫的恐惧：不能让她跌入深渊

目睹这一切的灿赫也吐露了当时的恐惧。 他表示家人看著秀贤意志消沉都非常心痛，但秀贤本人似乎并未意识到严重性。

灿赫含蓄地吐露了对於失去妹妹的恐惧：「如果秀贤陷入了无法挽回的境地，我这辈子都会后悔。」为了拉妹妹一把，灿赫决定采取「魔鬼训练」模式，每天敲秀贤的房门催促她运动。



海军式特训找回笑容！灿赫牌「碎碎念」成良药

秀贤透露，为了克服低潮，参加了哥哥策划的「精神改造营」，更直言：「哥哥是海军陆战队出身，强度简直超乎想像！」除了天没亮就要起床运动、自我开发、做 PT（私人训练），晚上 10 点更被强制熄灯。 先前 AKMU 也曾透过官方 YouTube 频道公开训练过程，灿赫亲自编排运动课表，全程陪同秀贤进行有氧与负重训练，展现「现实兄妹」的暖心一面。



幸运的是，在哥哥的陪伴下，秀贤已经找回了健康。 目前两兄妹重新住在一起，秀贤笑著埋怨哥哥：「他每天都会敲门问『做有氧了吗？』、『跑跑步机了吗？』、『怎么不传饮食纪录的照片？』，话多到我眼里只看得到他的嘴巴在动。」



网民泪崩：这次轮到哥哥当妹妹的维他命

预告片释出后，引发无数网友热议：「对年幼就获得成功的明星来说，深爱自己的家人真的非常重要」、「在妹妹彻底堕落之前把她救出来的哥哥，真的很棒」、「灿赫叛逆期时是秀贤充当维他命、撑起这个家，现在轮到哥哥把能量枯竭的妹妹救出来」、「两位都很了不起，请一定要健康幸福」。



此外，AKMU即将於4月7日推出时隔7年的第四张正规专辑《开花（FLOWERING）》，这也是兄妹俩在出道12周年之际的全新作品，独特的音乐风格再次引起乐迷们高度关注。



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