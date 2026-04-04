竟然还有后续！金南佶登《刘Quiz》大聊《藉口GO》聚餐趣事：朱智勋讲不停，我和尹敬浩完全插不上话

金南佶出演的《刘QUIZ ON THE BLOCK》将在4月8日播出！光是预告就超爆笑 XD

4月3日，tvN 公开了节目预告片。影片中，刘在石问金南佶：「看著朱智勋、尹敬浩，你觉得自己做了不少镜像治疗（自我反思）吗？」金南佶坦言：「做了很多，我常常想，别人在看我的时候，会有这种感觉吗？」



近期，金南佶与尹敬浩、朱智勋一起出演《藉口GO》，三人的互动非常精彩。大家轮番吐槽、分享趣事，连刘在石也插不上话，整个两小时的节目完全零冷场。虽然影片长达1小时54分钟，但点击率突破1100万，人气爆棚。金南佶笑说，有人截图评论给他，上面写著「尹敬浩比想像中多话，金南佶跟想像中一样话多，朱智勋比想像中少话」，我当时跟敬浩说「这条评论真是错得离谱」。



他还分享了幕后趣事：「那天因为早上，智勋话不多，一到晚上状态就上来了。录影结束后，我们三个去吃部队锅，我和敬浩一句话都说不出来，吃到都不知道是从嘴巴还是鼻子进去的。」

金南佶接著说：「朱智勋一直讲这里的部队锅从什么时候开始、有多常来、来这里该吃什么，还指示阿姨点菜。」他甚至补充：「我还被筷子烫到嘴唇。」因为朱智勋不断说话话题不停，他和尹敬浩根本没办法好好吃饭，现场笑声连连！还是你们再一起上一次节目，再说一下这些故事 XD



另外，金南佶在上个月26日发行第一张单曲〈正在向你走去〉，正式以歌手身份出道。除了音乐活动，他也确定将出演电影《梦游桃源图》以及SBS电视剧《噩梦》，持续展开多元活动，令人期待！



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