尹施允甜点魂再燃！4月17日Viu原创韩国综艺《Bite Me Sweet》重磅开播，携手东南亚糕点师，赢家前进新加坡开店

还记得当年风靡全亚洲的《面包王金卓求》吗？ 男主角尹施允睽违多年，终於再度回归「甜点界」！这次他接下全新 K-Dessert 实境秀《Bite Me Sweet》主持棒，化身「甜点队长」，带领韩国艺人与东南亚星级糕点师组队，将你我熟悉的韩国街头小食「解构重组」，变身成精致又充满创意的高级甜点！

尹施允从「金卓求」变「甜点队长」 情怀满满

说起尹施允，大家第一个想到的一定是《面包王金卓求》。 当年他在剧中奋斗成为面包王的故事感动无数观众，如今他在 Viu Original 综艺《Bite Me Sweet》中担任主持，从当年的热血青年变身带领团队的「甜点队长」，角色巧妙呼应，话题性十足。 而且尹施允亲和力强、又精通多语，绝对是沟通韩国与东南亚团队的「最佳协调员」。



韩国小食+东南亚创意=意想不到的甜点惊喜

《Bite Me Sweet》不是一般的料理生存战，而是一场将地道韩国小食与东南亚创意手艺「撞」出新火花的经济真人秀。 节目找来5位东南亚星级糕点师，配对5位韩国艺人，包括演员车柱完、李世温、任成均、成升河以及裴民基，组成限定搭档。 他们要将韩国传统小食重新解构，变成精致又创新的高级甜点，最终胜出的组合，将赢得前往新加坡开设期间限定店「Bite Me Sweet」的机会！



一次体验K-Dessert、K-Beauty、K-Fashion的韩流潮点

这家位於新加坡的同名快闪店「Bite Me Sweet」，不只是一家甜点店，更是一个可以一次过体验最新K-Dessert、 K-Beauty及K-Fashion的韩流综合空间！不用飞去韩国或东南亚，就能一次过欣赏两地美食高手如何将熟悉的韩国味道，变身成意想不到的甜点，绝对满足你贪新鲜的胃口！



这一次节目有各地区的甜品师参赛，其中香港也有代表，她的名字叫Jan Yu余巧琳，有11年的甜品资历，曾经在香港经营甜品网店，现居台湾，目前也有经营网店以及开班教人做甜品。

4月17日 Viu 独家上线，全球粉丝同步追

Viu Original 全新综艺节目《Bite Me Sweet》由拥有20年制作经验的Studio CR，获韩国内容振兴院「2025全球OTT平台联结型制作支援事业」选定制作，将透过亚洲代表OTT平台Viu於今年4月17日公开，全球粉丝可以同步追起来！



卖点懒人包：

美食碰撞：韩国小食+东南亚创意手艺=精致创新高级甜点

情怀主持：尹施允从《面包王金卓求》变身「甜点队长」

终极奖励：胜出组合前进新加坡开设期间限定店

韩流一次满足：K-Dessert、K-Beauty、K-Fashion一站体验

不用出国：在Viu就能看到两地美食高手的神奇对决

▼《Bite Me Sweet》中字预告：



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