收视输了但口碑很稳！具教焕、高胤祯《努力克服自卑的我们》惨输《21世大君夫人》！观众却狂赞：朴海英的剧本来就看后劲

由具教焕、高胤祯主演的JTBC周末新剧《努力克服自卑的我们》18日才刚首播，短短两集就留下浓浓余韵，牢牢抓住观众的心。

这部戏是《又是吴海英》、《我的大叔》、《我的出走日记》王牌编剧朴海英的新作，加上《山茶花开时》、《气象厅的人们》导演车荣执导勋，开播前就已经话题满满。 剧情描写一个在优秀朋友群中独自落后、饱受嫉妒与自卑折磨的人，如何一步步找回内心的平静。

1、2集缓缓铺陈角色的伤口、匮乏、孤独与无力感，以及在这些情绪之间悄悄萌芽的微妙情感变化。 没有强烈的事件或刺激的桥段，而是靠著情感的「纹理」把观众拉进故事里，这正是朴海英编剧独有的招牌风格。



不过，这场收视战并不好打。 同时段对打的MBC金土剧《21世纪大君夫人》（Disney+同步更新）在18日播出的第4集拿下11.1%的收视率，而同一天首播的《努力克服自卑的我们》仅以2.2%出发。 但话说回来，朴海英的前作几乎都是从第4集开始口碑发酵、靠「用看的」追剧热潮逆袭，收视率从来不是衡量她作品价值的唯一标准。

回想2022年掀起「具氏旋风」、「崇拜症候群」的《我的出走日记》，最高收视也不过6.7%; 2018年《我的大叔》同样只有7.4%; 而让徐玄振一举爆红的《又是吴海英》则曾冲到10%。 以这个脉络来看，2.2%真的只是起跑线而已。



而这部戏最大的看点，就是具教焕饰演的「黄东满」与高胤祯饰演的「卞恩雅」之间的微妙关系。 当全世界把东满当成噪音、恩雅在情感过载与伤痛中独自硬撑时，两人在彼此身上发现了难以言喻的温暖。 他们慢慢成为彼此的「透气口」，这种双向救赎的叙事，正是朴海英擅长最最的。

具教焕用他特有的喧闹又凄凉的能量，把黄东满这个角色诠释得超有说服力; 高胤祯则细腻演出卞恩雅那种看似随时会垮掉、却始终咬牙硬撑的模样，获得一面倒好评。观众反应也超级热烈：「好想抱抱高胤祯演的恩雅」、「好久没有一部戏才看两集就这么入坑，朴海英编剧果然是天才」、「东满x恩雅这对太可以了」、「静静的很好看」、「果然是朴海英，好想一次追完」、「这就是双向救赎的起点啊」、「一周要怎么等啦」、「超好看」。



不走刺激路线，而是靠著人的伤痛、怜悯与静静的安慰来打动人心，《努力克服自卑的我们》才播出两集，就已经让铁粉哭成一片。 接下来的走势，值得继续看下去。

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