孙艺真分享儿子视角日常照！与玄彬甜蜜同框还「贴图打码」，网笑：全世界都知道你老公是谁

孙艺真近日分享了一组由儿子视角捕捉的日常照片，记录下与丈夫玄彬之间温馨又自然的家庭瞬间，也再次吸引外界目光。

公开的照片中，她戴著帽子、以轻松造型入镜，身旁则是玄彬的身影。孙艺真也感性表示：「越来越会帮我构图拍照的儿子，虽然偶尔会有地板占比较多、或是对不到焦的时候，但这样的画面已经像艺术作品一样，让身为妈妈的我非常感动。」甚至还幽默用贴图遮住大众熟悉的丈夫玄彬的脸，增添俏皮感。



贴文一出也立刻引来网友热烈留言：「为什么要遮住，全世界都知道你老公是玄彬啊」、「一定要一直幸福下去」、「小甜豆已经会帮爸爸妈妈拍照了吗」、「好幸福的一家人」，字里行间满是祝福与羡慕。

回顾两人缘分，玄彬与孙艺真最初於2018年电影《极智对决》结缘，之后在2020年《爱的迫降》再度合作后感情升温，最终於2022年3月在首尔举行婚礼，同年11月迎来儿子诞生。两人一路从萤幕情侣走到现实夫妻，也被粉丝视为「爱情剧走进现实」的代表。近来孙艺真也常透过社群分享育儿日常，包括在生日派对上听儿子唱生日歌等温馨片段，展现身为母亲的平凡却幸福的日常生活。



另一方面，她主演的新作 Netflix《丑闻》与《Variety》预计将於今年公开，玄彬则透过 Disney+原创《韩国制造2》持续展开演艺活动。



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