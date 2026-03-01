金裕贞短发亮相散发沉稳女人味！网友惊呼「以为是宋慧乔」3月将投入新剧《100日的谎言》拍摄

近日，金裕贞在个人 IG 分享多张自拍照。公开的照片中，她以俐落短发造型亮相，完美消化全新发型，整体氛围与过去的清纯形象截然不同，多了几分沉稳与女人味，展现更成熟的一面。

此外，金裕贞日前也现身於义大利举行的 Brunello Cucinelli 活动。当天她以整齐短发搭配白色西装出席，造型简约却不失气场，散发干练又高级的时尚感，再度成为现场焦点。

照照片曝光后随即引发热烈讨论，网友纷纷留言表示：「裕贞真的长大了」、「短发太适合她了」、「差点以为是宋慧乔」、「疯了！就这样拍一部电视剧吧」、「黑发短发真的很适合...真美丽」、「有宋慧乔的感觉」、「白雅珍剪短发了啊」、「好像完全摆脱了童星形象.. 非常帅气和漂亮」、「给人一种成熟美和知性美」、「美女果然剪短发也好看」、「好像做什么都很漂亮」等，反应相当热烈。

去年，她在《亲爱的X》中担任主演，饰演从人生谷底一路攀升为顶级女演员「白雅珍」，以细腻又压抑的演技诠释角色的双面性格，再次获得观众肯定。



目前，金裕贞已完成电影《复仇鬼》的拍摄，并预计於3月起投入tvN新剧《100日的谎言》的拍摄工作。《100日的谎言》是一部谍报罗曼史电视剧，讲述天才扒手「李佳景」（金裕贞 饰）在朝鲜总督府伪装就业100天，作为假密探活动，最终成为真正密探的过程，以及她与朝鲜翻译官「金泰雄」（朴珍荣饰）之间展开的浪漫爱情故事，备受期待。



