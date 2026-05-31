一句「披萨超好吃」让店家爆单！BTS V随口一夸，美国小店涌入全球ARMY挤爆

防弹少年团的V一句话，竟然让美国一间在地披萨店生意直接爆掉！

前不久V在於加州史丹佛体育场的首场演唱会上，结尾时随口说了句：「我第一次来史丹佛，这里的披萨真的超好吃，我觉得这是最棒的！」他还幽默地补了一句：「听说史丹佛大学很有名，我也可以去读吗？」瞬间让全场笑翻。

虽然V当下没有具体说出是哪一家店，但神通广大的粉丝马上搜出，防弹成员们造访的是位於红木城的披萨店「Vesta」。 消息一出，全球ARMY立刻涌入朝圣，店家瞬间迎来史上最夸张的排队人潮。Vesta的老板接受当地媒体访问时，又惊又喜地说：「因为粉丝们，我们度过了有史以来最忙的一个星期一！」他表示，真的很荣幸也很感谢BTS喜欢他们的食物。



这波「V效应」可不只是粉丝在疯，连美国主流媒体也争相报导，包括《People》杂志、《旧金山纪事报》、NBC、CBS等都跟进，纷纷关注「V的一句话如何让一家小店瞬间翻红」。



防弹少年团在5月16、17、19日三天，於史丹佛体育场举办世界巡回演唱会，总共吸引15万名观众入场。 而V在巡演期间，一直很自然地介绍每个到访城市的文化与景点，这次的披萨发言与其说是美食推荐，更像是他对当地表达喜爱、与粉丝拉近距离的方式。 只能说，天王的嘴，披萨店的命啊！

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