收视暴冲13.7%！《我的王室死对头》许楠儁觉醒前世记忆，林知衍再遭威胁左右为难

SBS奇幻浪漫剧《我的王室死对头》昨晚播出第8集，收视率创下了全国 10.4%、最高 13.7%的佳绩，再度刷新自身最高收视纪录，横扫当周所有迷你剧及同时段冠军。 在 20 至 49 岁的核心收视群中，最高瞬间更飙到 5.1%，在韩网讨论区呈现毫无对手的状态。

剧中，申瑞霜（林知衍 饰）机智地应对媒体，顺利帮车世界（许楠儁 饰）解决公关危机，两人也正式坦诚彼此的心意。

世界对毛泰姬（蔡书安 饰）划清界线，愤怒的毛泰姬随即散布了关於瑞霜的恶性谣言，露出了其险恶的本色。 瑞霜不仅没被打倒，反而为了帮琴菩萨讨回公道而潜入神堂，意外抓包该处竟是个「吸血邪教组织」，成功反转形象。 与此同时，世界也再次拒绝了泰姬的要求，并警告她不准动瑞霜一根汗毛。



崔门道（张胜祖 饰）以奶奶为要挟，逼迫瑞霜捏造丑闻、解除与世界的婚约。 瑞霜想起，前世的团心同样曾遭受世子（张胜祖 分饰）类似的威胁，让观众感到更加揪心。 正当瑞霜心碎之际，世界却再度深情直球告白：「你是我第一个真正的盟友，你是我的唯一。」再次动摇了瑞霜的心。



而昨晚最让人起鸡皮疙瘩的，绝对是结尾那颗「核弹级反转」！透过世界的梦境，300年前团心、李贤（许楠儁 分饰）与世子三人之间的悲剧终於揭开：团心为了守护李贤，迫不得已在世子面前做伪证; 而李贤同样为了保护团心，甘愿承受所有的指责。



从梦中惊醒的世界串联起至今为止的所有线索，推测梦中的「团心」就是瑞霜。 最终，他前往派对现场找到了瑞霜，并追问道：「姜团心，你到底是谁？」



前世残酷的恶缘，将会对现世的瑞霜和世界带来什么样的波澜？ 穿梭於前世与今生的三人，接下来的命运又将走向何方？ 《我的王室死对头》每周五、六更新，海外观众可在Netflix同步追看！



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