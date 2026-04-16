李星民近况曝光：「瘦到脱相」！ 粉丝哭喊：哥你还好吗？

韩国资深演员李星民最近结束东欧旅行后，整个人明显瘦了一大圈，憔悴模样让粉丝超震惊。 日前他上YouTube节目《藉口GO》，和刘在锡、池锡辰、梁世灿一起重温旅行后的幕后花絮，预告片一曝光，网友全被他骤变的外型吓到。

影片中刘在锡透露：「《风向GO2》结束后其实应该早点聚一下的，趁余韵还在的时候。」大伙这才开始聊起旅行中的小故事。 李星民回忆说：「你们一直问我有没有买猫的碗。」刘在锡则苦笑回应自己为了女儿娜恩，精心挑选了手工铅笔，结果「娜恩好像没有很喜欢」，让现场笑声不断。





不过最让网友关注的，是李星民整个人瘦到几乎脱相，和《风向GO2》拍摄时相比，明显消瘦许多。 网友纷纷留言关心：「星民哥怎么瘦成这样... 要保重身体啊！不然怎么拍《风向GO3》」、「马蜂哥（粉丝对他的昵称）怎么变这么憔悴，是为了拍戏刻意减肥吗？」、「不是啊，这位怎么瘦成这样，吓到我了啦！」等。



不少人担心他的健康状况，纷纷猜测是不是因为作品需求才刻意减重，也希望他能好好照顾身体，快点恢复元气。

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