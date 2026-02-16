金裕贞四大必追作品！从《云画的月光》女扮男、《与恶魔有约》疯代表、再到《亲爱的X》暗黑女王

你是从什么时候注意到「国民妹妹」金裕贞的呢？出道第23年，她仍然不断更新「人生角色」，今年就来推荐一下我口袋里特别喜爱她的韩剧作品，看看我们喜好是不是相近吧～！

PS：这一篇主要是针对她当女一号的作品喔！

▼2016年，金裕贞与朴宝剑合作的古装韩剧《云画的月光》，这也是金裕贞一次很重要的蜕变，真正让人感受小女孩长大了的一部戏，当年也是非常的红。



主演的契合度和甜蜜指数也是相当棒！金裕贞饰演的「洪罗温」女扮男装进宫当内官（太监），陪在王世子朴宝剑的身边，那份禁忌的爱恋，两人治愈的笑容和深厚的情感，成就了相当多的名场面，至今都是经典中的经典之作～！



▼2021年，金裕贞与安孝燮合作的古装韩剧《红天机》，讲述进入景福宫的绝世美女画工红天机（金裕贞 饰），和失明但是可以读懂天空和星座的观象监河览（安孝燮 饰）及风流倜傥的亮明大君（孔明 饰）之间的奇幻爱情古装剧。



主角河览与红天机紧紧牵在一起的命运，如同互补般的存在，虐心的剧情也让他们之间的情感更加浓郁，互动非常的甜，两人的笑容都让大家非常有好感。



▼2023年，我个人最最最最最喜欢的一部剧，那就是金裕贞与宋江合作的奇幻浪漫剧《与恶魔有约》，讲述一夜之间失去能力的恶魔郑九元（宋江 饰），与四面楚歌的财阀继承人都到曦（金裕贞 饰）之间的「异种」同居罗曼史。



两人的超高颜值站在一起就是很登对，正片好看，花絮更好看，双人采访更更更好看！两人互动自然又有趣，感觉就是很懂对方笑点的那种感觉，当时虽然收视率不高，但是这部剧在Netflix上的播放量，名列前茅，网上讨论度也非常高，受到许多网友喜爱。





▼2025年，金裕贞与金永大＆金度勋合作的悬疑韩剧《亲爱的X》，金裕贞再次成功蜕变，饰演患有反社会型人格障碍症的顶级女演员－白雅珍，真的有被她那笑里藏刀的可怕演技给震撼到，也可以感受到她多年累积的演技实力。





这部剧特别出演的洪宗玄、黄寅烨、金智勋，也和金裕贞有著频繁且令人印象深刻的对手戏，光是看他们的合作就相当过瘾，如果想看不一样的金裕贞，就绝对不能错过这一部。



还有两部也属於轻松可追的作品，一个是2018年跟尹钧相合作的《先热情地打扫吧》，



另一个则是2020年和池昌旭合作的《便利店新星》，有兴趣的人可以找出来追看看！



