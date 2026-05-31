池睿恩爆料边佑锡真实性格！直言他「听不懂人话」，李光洙神回应令全场爆笑XD

近期公开的 YouTube 节目《藉口GO》，在刘在锡的主持下，聚集了 Netflix 综艺《刘在锡的民宿法则！》一起出演的伙伴李光洙、边佑锡、池睿恩，其中，池睿恩提到了边佑锡的真实性格引发关注。

当天，池睿恩表示自己和边佑锡变熟了，并提到两人曾在寒冷天气下进行拍摄。对於边佑锡回忆当时觉得很温暖一事，池睿恩则说：「有点失望。」



接著池睿恩笑著表示：「其实他有点听不太懂别人在说什么。」直白的话语引发现场笑声不断。刘在锡则说：「大家真的都和边佑锡变熟了。睿恩原本很怕生、对佑锡有点拘谨，但现在两人已经变成比谁都更会互相吐槽的关系了。」





李光洙也表示：「他们两个根本无法沟通，好像彼此是外国人一样。」对此，边佑锡则反击说：「（池睿恩）才是不太会讲话的人。」再次逗得众人大笑。





四人透过 Netflix 综艺节目《刘在锡的民宿法则！》结缘并展现合作默契。宗旨是以「初次挑战营地主人」的刘在锡为核心，搭配性格各异的员工李光洙、边佑锡、池睿恩，一同在营地展开吃住玩乐的团体生活。目前节目已公开至第5集，第6至10集预计将於6月2日接续上线。



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