韩剧女王不玩等待游戏了！《21世纪大君夫人》导演认证：大女主才是现在进行式

执导MBC金土剧《21世纪大君夫人》的朴峻华导演，最近难得开聊他对剧中女性角色与爱情戏的看法，直言现在的恋爱剧真的该换换花样了。

朴导演过去曾执导过《没礼貌的英爱小姐》、《一起吃饭吧》、《今生是第一次》、《金秘书为何那样》、《爱在独木桥》还有《还魂》等夯剧，堪称浪漫喜剧老江湖。 而这次的《21世纪大君夫人》是MBC剧本奖得奖作品，由新人编剧柳智媛执笔，乍看是典型的浪漫故事，但女主角从头到尾主导关系，走一个「逆公式」路线，让不少剧迷直呼新鲜。 有人更笑说：「这不是王子救公主，是公主把困在宫殿里的王子拉出来！」还狂赞这部其实是「恋爱神作」。



朴导演坦言在接这部戏之前他真的看了超多爱情剧，越看越觉得「心动的表现方式跟感情的推进点好像都在重复」。 他也承认：「我一直在想，我呈现出来的这种感情线，对现在的观众来说会不会反而觉得有点闷？」他聊到第一次读剧本时的感觉：「真的很像纯情漫画，但又出现了纯情漫画里不太容易看到的女主角模样。 成熙周（IU 饰）这个角色某种程度上『简直狠到一个极致』，但观众似乎正是从这种反差中感受到新的乐趣。」



朴导演认为最近韩剧里的女主角已经比以前主动太多了。 「她们很清楚地表达自己的想法跟情绪，有时候甚至诚实到让人觉得『也太直接了吧』。 我觉得这种时代的变化，也自然被放进了这部作品里。」他也强调，就算是看起来再强势的角色，心里还是有很多复杂的情感。



不只IU的角色有层次，朴导演也特别提到边佑锡饰演的理安大君。 导演解释理安大君一开始看起来超强势，但因为对侄子的爱，再加上过去的创伤，导致他在面对攻击或负面状况时常常不敢轻易出手，「这些很复杂的情绪，都藏在角色里面。 成熙周跟理安大君之间的关系，才是这部戏真正的『心动关键』，不像传统爱情剧那种单方面谁救谁的设定，我更专注在『两个人互相拉一把、彼此改变』的过程。」



导演举例：「有一幕是成熙周牵起理安大君的手，带著他一起往前走。 现实生活中，这种情况其实很难让人心动吧？ 但那个当下，就是会有一种挡不住的情感流动。 就像有人把困在宫殿里的王子给拉出来一样。 我觉得正是这种瞬间，把这部戏独有的心动感给推到最高点。」

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