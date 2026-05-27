《大君夫人》4天冲破5万国会请愿门槛，国会正式受理「要求停播＋全面废止」，恐步《朝鲜驱魔师》后尘

MBC金土剧《21世纪大君夫人》最近因为「歪曲历史」争议，烧到国会去了！一份要求剧组停播、甚至连同VOD和OTT平台内容全部下架的国会国民请愿已经在短短四天内达标，累积超过5万人连署。 根据国会规定，这项请愿将正式送往相关委员会，进入审查程序。

这份国民请愿於26日达成5万人门槛的，指控《21世纪大君夫人》虽然设定在虚拟的大韩民国，却胡乱使用中国风的服装、礼仪跟台词，根本是明显的文化挪用跟历史扭曲。 请愿人痛批：「这不仅严重伤害国民情感，还向全世界传播错误的韩国文化认同。」要求不紧紧只是事后修改，而是要求直接停播，并把已经上架的VOD跟OTT内容全部销毁，更呼吁建立制度，永久杜绝这种「文化掠夺型」的影视作品。接下来，这部剧的命运就要看国会怎么处理了。 请愿内容会送到相关委员会审查，之后可能送进本会议决，或是移交给政府。



大家印象最深的类似案例就是2021年同样因为历史歪曲争议而停播的《朝鲜驱魔师》。 当年青瓦台国民请愿也是短短一天就涌入7万人同意，最后在主要广告商纷纷撤广告的压力下，SBS只播了两集就宣布取消后续播出，连版权购买合约都终止了。



这次《21世纪大君夫人》的请愿连「VOD和OTT全面下架」都写进去了，所以国会在审查时，很可能会一并讨论电视台、全球OTT平台的后续修改义务、海外版本的更正责任，以及是否要强制建立事前考证谘询机制。



除此之外，文化体育观光部也开始针对韩国内容振兴院对这部剧的制作费补助是否监督不力启动调查。 《21世纪大君夫人》可是韩国内容振兴院2025年「OTT特化内容制作支援」计划中「长篇戏剧类」的最终选定作品，这个计划总共75亿韩元，补助7部作品，其中戏剧类只有4部从89个申请案中脱颖而出。 韩国内容振兴院预计5月会进行成果评估，如果认定不合资格，将讨回补助金！

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