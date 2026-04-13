李凡秀加入《我家的熊孩子》公开离婚后日常！韩网几乎一面倒负评：对离婚男不感兴趣、节目可以废了

12日播出的《我家的熊孩子》中，最近传出协议离婚消息的李凡秀以新成员身份加入，首次公开离婚后的日常生活。

如今独自生活的他，从打扫到煮饭都已经完全适应一个人的节奏，展现出稳定又踏实的一面。不过他不时哼歌、对自己碎念的模样，让徐章焄超有共鸣，笑说：「自言自语已经变成日常了呢！」



意外的是，李凡秀也展现出相当「不擅长3C」的一面，自爆最讨厌的词就是「登入」。不只不会用 OTT，连 App 都不太会操作，至今仍使用实体存摺，甚至亲自跑银行办事，让现场一片惊呼。为了挑战人生第一次寄 Email，他还特地去上电脑课，结果从开机就卡关，这种真实又带点反差萌的模样让全场大笑 XD。



另一方面，李凡秀也在节目中坦率谈到离婚心境。他表示：「离婚这件事本来就没有赢家，两个人都会难过，不只是两个人，因为还有孩子。」语气平静却流露出对孩子的愧疚。



李凡秀於 2010 年与李允真再婚，育有一女素乙与一子多乙，过去也曾透过综艺《超人回来了》公开育儿日常。不过两人在 2024 年离婚，期间双方曾爆发争议与对立。今年 2 月，双方承认彼此之间存在误会，并表示已解开心结，未来将以孩子的父母身份互相尊重，支持彼此的人生。



继李东健、尹敏洙（尹民秀）后，又一位「离婚男」加入节目，也在韩网掀起热议。韩网友：「《我家的熊孩子》真的有害」、「2次离婚+最后妻子上传了狙击文章，解决了吗」、「希望这个节目消失」、「对离婚男不感兴趣」、「看来最近真的没有人出来啊」、「又在洗白艺人形象啊...」、「又不是好好的分手，真是的」、「电视台疯了吗」、「以离婚男的身份还能出演电视节目，运气真好」、「这个人的传闻不怎么好，居然在节目里这样播出」、「节目可以废除了」等，批评声浪不断。

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