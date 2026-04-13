朱智勛被問是否讓出「王位」給《21世紀大君夫人》邊佑錫！幽默回應：「我還有《再婚皇后》，怎麼可能讓位」

朱智勛在下部作品《再婚皇后》即將上映之際表示，不能將「王位」傳給《21世紀大君夫人》邊佑錫。

曾主演現代宮廷劇《宮野蠻王妃》掀起熱潮的朱智勛，近日在《權慾之巔 Climax》訪問中，被問到是否願意將王位「交棒」給主演MBC新劇《21世紀大君夫人》的邊佑錫。對此，他幽默回應：「我還有《再婚皇后》，怎麼可能讓位。」



朱智勛也表示：「我曾與《21世紀大君夫人》的朴峻華導演合作過《愛在獨木橋》，他是一位非常優秀又愉快的導演，所以那部作品應該也會拍得很好。」他接著透露：「我有和導演通過電話，對方還邀請我客串《21世紀大君夫人》，我當時也答應了。不過想到我還有《再婚皇后》，就覺得應該不會真的找我出演。」最後他也補充表示，兩部作品的世界觀並不相同，「如果真的出演，對彼此作品其實也不見得有幫助。」發言相當直率，也讓人忍不住笑出來 XD

另外，朱智勛的下一部作品為和申敏兒、李鐘奭、李世榮合作的 Disney+《再婚皇后》，該劇改編自人氣網路小說，屬於浪漫奇幻題材。他坦言一開始其實「看不太懂」，甚至曾經拒絕出演，「不是好不好看的問題，而是我理解不了。」

他也透露，在決定前曾詢問不同年齡層女性觀眾的看法，才逐漸理解作品魅力，加上身邊信任的人大力推薦，最終決定接演。他也表示，這是一部將2D作品轉為影像化的困難挑戰，讓他相當好奇最終呈現，也讓人更加期待播出啊！



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