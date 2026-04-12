《21世纪大君夫人》EP.2收视创新高！边佑锡接受IU求婚：成为我的妻子，你要对抗的是整个国家！

MBC 浪漫韩剧《21世纪大君夫人》最新首尔圈收视飙破10%！皇家丑闻让这部剧进入新一波高潮，成熙周（IU 饰）执著和理安大君（边佑锡 饰）结婚的真相也随之曝光。（Disney+同步上线）

11日播出的第2集，以首都圈10.1%、全国9.5%（尼尔森韩国）成绩，拿下同时段收视冠军。2049收视率也达到5.3%，位居周六全体节目第一，证明了话题性与大众人气兼具。最高瞬间收视更飙升至11.1%。



这一集，成熙周持续向理安大君提出求婚，过程爆笑又可爱，妥妥的一名狂热跟踪狂。（上集回顾：全新韩剧《21世纪大君夫人》首播收视夺冠、强势开局！IU 霸气向边佑锡求婚，露出意味深长的笑容）



过程中，成熙周从理安大君的辅佐官崔贤（刘秀彬 饰）口中得知他正在生病。为了不让外界得知此事，成熙周秘密将自己的主治医师请来为他诊疗。

诊疗结束后，成熙周与崔贤一边吃东西一边聊天。此时，大妃尹苡廊（孔升妍 饰）为了见理安大君突然造访，成熙周也慌张地藏了起来。

理安大君也为了掩护成熙周，穿著睡袍露出上半身，转移对方视线，表示会改日以正式礼仪再与尹苡廊会面。然而尹苡廊察觉异样，她看到沙发上的女性包包后，立刻再次返回理安大君房间。



▼EP.2花絮，最后面有睡袍腹肌，特别放上来给大家欣赏：



当尹苡廊发现理安大君与成熙周在一起时，无法压抑愤怒。她对崔贤表示：「等天亮后，以正式礼仪说明今天的失礼。」说完便离开现场。

隔天，成熙周与理安大君的绯闻席卷全国。过去成熙周追著理安大君的种种行为也被媒体曝光成私会交往，甚至将请来主治医师一事，说成是婚前怀孕的传闻。

对此，理安大君将成熙周召至私宅，先为绯闻道歉，并询问她真正想要的是什么。成熙周坦言自己庶出身分，以及因哥哥入赘名门而长期遭受的不公平待遇，并再次提出契约婚姻：「我只是想让自己的身分往上提升一点。」



理安大君回应：「就为了那个只是名义上的身分，就要和我结婚吗？」

成熙周则坚定表示：「正因为那个身分，我错过了无数个机会。」

经过短暂思考后，理安大君最终答应：「做好成为大君夫人的准备吧，你要对抗的，将是整个国家。」

面对近在眼前的翻身机会，成熙周眼神闪耀。下一集预告，两人也火速同居，让观众们都相当期待～～～。



《21世纪大君夫人》每周五、六晚9点40分播出，海外由 Disney+ 独家上线。



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