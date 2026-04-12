BTS V 金泰亨初恋感满满！青春电影级广告曝光，结尾这一句台词真的太心动啦

BTS 防弹少年团成员 V（金泰亨）透过一支宛如青春电影般的广告影片，狙击了全球粉丝 ARMY 的心。

V 在近期公开的某咖啡品牌全新广告影片《那天夜晚，我们的无咖啡因(FULL)》中，展现出无可取代的视觉魅力，不愧是CGV啊。



▼广告足足有四分多钟！！！



这支影片从现在的 V 在咖啡厅点无咖啡因咖啡开始。随著他偶然与初恋重逢，时间指针回到了 2019 年 3 月的高中时期。

影片中穿著校服的 V，堪称「初恋范本」。从在礼堂排队时的认真模样，到在篮球场上奔跑的动态身影，再到在教室里托著下巴入睡的青涩模样，他细腻的表情演技，让观众彷佛误以为那就是存在於自己记忆中的初恋。



整支影片充满平凡却温暖的小片段。V 不仅温柔地替初恋取下头发上的蒲公英种子，还送上小熊玩偶钥匙圈并露出腼腆笑容。尤其是在深夜自习室，偷偷为对方准备无咖啡因咖啡的场景，更细腻传达了影片主题「无咖啡因的余韵」。搭配 V 低沉嗓音的旁白：「我们不知道原因，就那样彼此渐渐模糊地消失了」，更添一层淡淡的惆怅。



在影片尾声，V 回到现在。随著初恋一句「最近也还在喝无咖啡因咖啡呢？」简短却强烈的台词，留下深刻余韵。这支不仅是品牌宣传，更结合高品质影像与 V 个人叙事的广告，也因此获得「历代级」的赞誉。即便该频道只有不到五万的订阅人数，但这支广告公开第三天已经累积了274万观看次数，相当惊人！

另一方面，BTS 已於上月 20 日发行正规五辑《ARIRANG》，以完整体回归。并将於 9 日至 11 日从高阳综合运动场主场馆演出起跑，展开横跨 34 个城市、共 85 场的大型世界巡演。

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