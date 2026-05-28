热门犯罪韩剧《稻草人》完结收视飙破8%！朴海秀留下震撼告白、ENA历代第2高纪录诞生

ENA 热门韩剧《稻草人》於 26 日播出第 12 集后正式完结，刷新自身最高收视率，成功为全剧画下圆满句点。

根据收视率调查公司 Nielsen Korea 於 27 日上午公布的数据显示，《稻草人》最终回全国家庭收视率达到 8.1%。相较於第 11 集的 7.4%，上升了 0.7 个百分点，同时也是 ENA 历代收视率第 2 高的成绩。（第一名是《非常律师禹英禑》的 17.5% 居冠）



在当天播出的内容中，姜泰周（朴海秀 饰）历经 30 年岁月后，依旧持续追查那些直到 2019 年仍未结束的案件，以及为了幸存者而奋战。他感叹追捕隐藏身分、以「稻草人」之名犯下连环杀人案的人们，其实全都和「稻草人」没什么两样，并留下「自己再也不会像稻草人一样活著」的决心。



《稻草人》以 1986 年至 1991 年间韩国真实发生的华城连环杀人事件为灵感，重新聚焦那些无法忘记、也不该被遗忘的过去案件，以及至今仍活在悲剧中的人们，传递出真诚的安慰与慰藉。朴海秀与李熙俊的表现和扎实剧本，也让网上一面倒的输出好评！被网友封为「2026剧王」，目前在Viu上可观看全集数。





另一方面，《稻草人》的接档作品为《医到孤岛爱上你》，描述来到人人避之唯恐不及、恶名昭彰岛屿「偏东岛」的公卫医师都智义（李宰旭 饰），与充满秘密的护士陆夏莉（辛睿恩 饰）之间展开的医疗人性罗曼史。该剧共12集，将於6月1日晚间10点在ENA首播，海外由Disney+独家上线。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻