全新韓劇《21世紀大君夫人》首播收視奪冠、強勢開局！IU 霸氣向邊佑錫求婚，露出意味深長的笑容

將震撼21世紀整個宇宙的 IU、邊佑錫浪漫愛情故事正式展開，大家開追了嗎～？！(╯✧∇✧)╯

10日晚間播出的 MBC 金土劇《21世紀大君夫人》首播第1集收視率，根據收視調查公司 Nielsen Korea 統計，首都圈達 8.2%、全國 7.8%，拿下金土劇收視率第1名，同時也登上首都圈家庭週五節目整體收視第1名，宣告了以冠軍之姿強勢開局。



收視毫無意外的奪冠，奪下三冠王稱號！

在反映媒體消費環境變化、被視為頻道競爭力核心指標的 20～54歲族群收視率中也達到 3.8%，在首都圈、20～54歲族群與全國家庭收視率方面，全部奪下金土劇第1名，成功達成「三冠王」。其中，成熙周（IU 飾）在被拒絕覲見後，說明理由再次提出覲見請求的場面，首都圈瞬間最高收視更衝上 9.3%。



當天播出的內容描繪了夢想翻身的 財閥 成熙周，一路走到向王族 理安大君-李莞（邊佑錫 飾）求婚的過程，將觀眾帶入「21世紀君主立憲制」的世界。



男女主角各自的人生煩惱與窘境

美妝集團 Castle Beauty 代表成熙周在人生中始終名列前茅，但始終無法擺脫「平民出身、庶出」的身分限制。帶著成見的目光與若有似無的差別對待，逐漸讓原本從不低頭、始終自信滿滿的成熙周，開始慢慢縮起肩膀。



代替年幼王處理政務的理安大君，也因為身為王室次子的身分——既不能太耀眼，也不能太張揚——只能壓抑地生活著。甚至連因疼愛姪子而穿上的衣服，都被外界解讀為出於「謀逆之心」的怪異行為，也讓人能推測出理安大君在王室中的處境。



成熙周與理安大君的處境，也影響了他們選擇結婚對象。當成熙周對替自己挑選了條件不相符結婚對象的父親爆發怒火時，理安大君則承受著大妃尹苡廊（孔升妍 飾）的壓力，被要求與她指定的女子結婚，以表達對幼王的支持。



於是，成熙周決定親自尋找結婚對象，並突然想起在王誕辰宴上曾經見過的理安大君。她想到只要與外貌、能力、財力與身分兼具的理安大君結婚，就能實現身分翻身，於是立刻提出覲見申請。然而理安大君屢次拒絕了成熙周的覲見請求，反而激起了她更強烈的勝負慾。

IU 霸氣向邊佑錫求婚，意味深長的笑容

苦惱中的成熙周想起理安大君在誕辰宴上曾稱她為「學妹」，於是以「學妹想向學長請教建議」為藉口再次申請覲見。對此產生興趣的理安大君表示，無法拒絕王立學校學妹的求助，最終接受了覲見。

帶著屢敗屢戰的挑戰精神，終於坐到理安大君面前的成熙周毫不拐彎抹角，直接遞上求婚書，並拋出震撼發言：「請和我結婚吧。」



面對這突如其來的求婚，理安大君臉上浮現意味深長的微笑，也讓人更加好奇他是否會接受成熙周的求婚。

《21世紀大君夫人》透過描寫對抗命運、試圖選擇自己人生道路的成熙周，以及必須順從命運重量而活的理安大君，讓觀眾自然而然地投入角色的情感。成熙周與家人的爭執，以及圍繞理安大君的王室矛盾交錯展開，也讓她決定向理安大君求婚的理由更具說服力。特別是演員們將角色融入其中的演技，從首播開始就大大提升了沉浸感。



此外，劇中「21世紀仍保留王室的君主立憲制」這一獨特設定，也透過背景與服裝等外在元素展現出魅力。融合韓國傳統美學的服裝，以及宮殿內擺放的現代家具，呈現出傳統與現代交融的場面調度，進一步強化了《21世紀大君夫人》獨有的氛圍。



《21世紀大君夫人》第2集將於今晚9點40分播出，海外由 Disney+ 獨家上線。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞