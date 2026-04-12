《21世紀大君夫人》EP.2收視創新高！邊佑錫接受IU求婚：成為我的妻子，你要對抗的是整個國家！

MBC 浪漫韓劇《21世紀大君夫人》最新首爾圈收視飆破10%！皇家醜聞讓這部劇進入新一波高潮，成熙周（IU 飾）執著和理安大君（邊佑錫 飾）結婚的真相也隨之曝光。（Disney+同步上線）

11日播出的第2集，以首都圈10.1%、全國9.5%（尼爾森韓國）成績，拿下同時段收視冠軍。2049收視率也達到5.3%，位居週六全體節目第一，證明了話題性與大眾人氣兼具。最高瞬間收視更飆升至11.1%。



這一集，成熙周持續向理安大君提出求婚，過程爆笑又可愛，妥妥的一名狂熱跟蹤狂。（上集回顧：全新韓劇《21世紀大君夫人》首播收視奪冠、強勢開局！IU 霸氣向邊佑錫求婚，露出意味深長的笑容）



過程中，成熙周從理安大君的輔佐官崔賢（劉秀彬 飾）口中得知他正在生病。為了不讓外界得知此事，成熙周秘密將自己的主治醫師請來為他診療。

診療結束後，成熙周與崔賢一邊吃東西一邊聊天。此時，大妃尹苡廊（孔升妍 飾）為了見理安大君突然造訪，成熙周也慌張地藏了起來。

理安大君也為了掩護成熙周，穿著睡袍露出上半身，轉移對方視線，表示會改日以正式禮儀再與尹苡廊會面。然而尹苡廊察覺異樣，她看到沙發上的女性包包後，立刻再次返回理安大君房間。



▼EP.2花絮，最後面有睡袍腹肌，特別放上來給大家欣賞：



當尹苡廊發現理安大君與成熙周在一起時，無法壓抑憤怒。她對崔賢表示：「等天亮後，以正式禮儀說明今天的失禮。」說完便離開現場。

隔天，成熙周與理安大君的緋聞席捲全國。過去成熙周追著理安大君的種種行為也被媒體曝光成私會交往，甚至將請來主治醫師一事，說成是婚前懷孕的傳聞。

對此，理安大君將成熙周召至私宅，先為緋聞道歉，並詢問她真正想要的是什麼。成熙周坦言自己庶出身分，以及因哥哥入贅名門而長期遭受的不公平待遇，並再次提出契約婚姻：「我只是想讓自己的身分往上提升一點。」



理安大君回應：「就為了那個只是名義上的身分，就要和我結婚嗎？」

成熙周則堅定表示：「正因為那個身分，我錯過了無數個機會。」

經過短暫思考後，理安大君最終答應：「做好成為大君夫人的準備吧，你要對抗的，將是整個國家。」

面對近在眼前的翻身機會，成熙周眼神閃耀。下一集預告，兩人也火速同居，讓觀眾們都相當期待～～～。



《21世紀大君夫人》每週五、六晚9點40分播出，海外由 Disney+ 獨家上線。



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