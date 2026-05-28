不认也不否认！DAY6度云恋爱、结婚传闻神隐2天首发声：团不会散，再等一下下！ 粉丝不买单

韩国人气乐团DAY6成员度云在爆出恋爱、结婚传闻后，沉默了两天终於开口了。

度云今天（28日）凌晨在个人频道上发文，写下：「我们团就算死了也不会解散。 我哪都不会去，不好的留言也请不要看，这阵子有关我的报导，就算看到了也直接无视。 让你们难过，对不起。」接著又补了一句：「再等一下下。」这番言论被解读为在恋爱、结婚争议中，试图安抚粉丝。



之前度云被爆出和YouTuber柳智友（音译，也是创作者柳惠珠的妹妹）热恋中，甚至传出准备结婚。 网友翻出两人用情侣配饰，还有人声称目击他们一起见了婚礼策划公司。 对此，度云所属公司JYP娱乐在26日传闻爆出时只低调回应「没有立场」，没有否认也没有承认。



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粉丝这几天心情已经不太好，不少人气骂「根本是在骗粉丝」。 更让人不满的是度云在绯闻传开后，个人YouTube频道还照常上片，完全没先对外说明，结果影片上传12小时内留言就飙破4千则。 如今他终於发声，却还是没把恋爱、结婚说清楚，只留下一段暧昧不清的话，反而让负面情绪继续延烧，这桩绯闻也瞬间成为烫手山芋。

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