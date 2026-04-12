泰民首登科切拉封神！一口气狂炸 6 首新歌惊艳全球，「汗湿衬衫」诱惑爆表、首位韩男 Solo 写历史

SHINee 泰民正式写下历史！於 12 日（当地时间）强势登上美国加州 Coachella（科切拉音乐节） 舞台，不仅成为首位进驻科切拉正式阵容并带来单独舞台的韩国男歌手，更在 50 分钟的表演中展现了「降神级」的演出实力。 即便现场发生严重的音响事故，泰民仍以超强心理素质镇压全场，再次刷新 K-Pop 演艺标竿！

6首新歌首度曝光！汗湿衬衫辣翻全场

泰民上午 11 点 30 分现身莫哈韦舞台（Mojave Stage），一开场便以仙气十足的全白套装亮相。 他将经典歌曲与新作品完美交织，先以〈Sexy In The Air〉、〈WANT〉拉开序幕，接著在〈MOVE〉与〈Guilty〉、〈Heaven〉、〈Advice〉、〈IDEA〉中展现了招牌的性感力量，即便汗水浸透衬衫，动作依然精准如刀。



最让粉丝疯狂的是，泰民此次竟然「大放送」，惊人地首度公开了 6 首未发表新歌，让现场及在线观看的粉丝集体暴动，直呼：「这根本是个人演唱会等级！」、「新专辑预感要大发！」



这次演出再次证实了泰民的舞台实力，即便因激烈编舞导致衬衫被汗水湿透，依然维持了优质的现场演唱。 在〈Guilty〉后半部展现了充满力量的即兴高音，在〈Advice〉及部份新歌中弹奏三角钢琴，进一步提升了舞台的扎实度。 很多网友赞叹惊呼：「这才是K-Pop真正令人著迷的魅力」、「超爱他在台上像疯子一样舞蹈」、「新歌超好听，跪求名字」、「泰民贡献了科切拉史上最佳的K-Pop表演」。



主办单位出大包！直播音讯消失 8 秒引观众不满

然而，在演出高潮曲目〈IDEA〉时，主办单位发生严重技术失误。 当泰民大喊「Let's Go！」带领气氛冲上顶点时，现场音讯竟突然断讯长达 8 秒，随后也杂音不断，花了约 1 分 45 秒才完全恢复正常。 由於正值舞台能量迈向最高点的瞬间，观众的投入度也随之骤降。 这与艺人的表演完成度无关，再次暴露出技术管理的重要性。



어드바에서 이데아 넘어가는 구간을 봐주실 분 .......... pic.twitter.com/2opcSRuzT9 — 계피 (@129_cho2) April 12, 2026

首位韩男Solo登台！18日二度惊艳沙漠

身为首位登上科切拉个人舞台的韩国 Solo 男艺人，泰民全场几乎以表演代替谈话，仅感性表示：「我一直等待著这一刻。 很高兴能与大家分享。」继当日的震撼演出后，泰民预计於 18 日再次登台，接连引发全球乐迷期待。



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