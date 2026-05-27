南韩银行天价代言费曝光！GD年薪30亿冠绝全韩，边佑锡爆红身价翻倍、IVE张员瑛安俞真成「财神姊妹花」

南韩各大银行近年彻底打破过去以稳定感、信任感为优先的传统单一代言人策略，全面转向「多元巨星」战术，演员、爱豆、体育巨星来者不拒，甚至连综艺咖也要！原因无他——谁能在网路引爆话题、带来网页流量，银行就砸重金送谁上宝座。 以下就为大家盘点这场杀红眼的「顶流身价排行榜」！

终极特A级！韩亚银行砸1776亿变「顶流收割机」

在所有银行中，花钱最不手软的绝对是韩亚银行。 他们大举启用国民级阵容，包括足球巨星孙兴慜、歌手林英雄、综艺大哥姜镐童、歌手G-Dragon（权志龙）、以及当红女团 IVE 成员安俞真。

据广告界内部评估，GD 的年度代言费高达 30 亿韩元，登顶业界最高天价！安俞真的年薪代言费也高达 7 亿韩元，同样不容小觑。



爆红即暴富！边佑锡、朴志训身价坐火箭

朴志训在电影《王命之徒》票房大卖后，广告身价水涨船高，近日与NH农协银行签约。 而该行原有的代言人演员边佑锡，在作品爆红后的 2025 年身价直接翻倍，据传目前一年的代言费已高达 10 亿韩元。 综艺人旗安84也在近期加入代言人阵容。



国民女神 vs 顶级爱豆！财阀最爱形象牌

友利银行去年的广告宣传费仅次於韩亚银行，同时签下了歌手 IU（李知恩）与女团 IVE 张员瑛两大流量女王。



新韩银行则启用了国民好感度超高的演员朴宝剑，年薪约 12 亿韩元上下。



作为KB金融集团的长青树，花滑女王金姸儿单片酬就破 10 亿韩元，朴恩斌年薪代言也至少 7 亿韩元 起跳。



KB国民银行则在近期签下了多部大爆影视作品的幕后功臣、电影导演张恒俊和编剧金银姬夫妇，致力於打造亲民形象。



砸钱如流水！背后伴随「毁灭性公关风险」？

不过，这种「明星战术」也是一把双刃剑，银行最怕代言人塌房影响品牌形象。 例如，新韩金融过去就曾因为车银优卷入税务风波、金秀贤的突发争议，以及女团 NewJeans 与母公司的内讧纠纷而连带「中枪」，无辜遭受池鱼之殃。



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