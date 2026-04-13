《RM》池睿恩恋爱了！男友是Jennie神曲《like JENNIE》编舞家VATA，还是94年同龄亲故

演员池睿恩与舞者VATA这对1994年出生的同龄好友，最近被爆出从「教会朋友」悄悄升格成恋人，低调谈著青春感十足的恋爱。 两人因为共同的兴趣与信仰越走越近，彼此在各自领域努力，一个是演员，一个是舞者，互相支持超有爱。

去年池睿恩与池锡辰组成企划团体「忠州池氏」，站上「Waterbomb Seoul 2025」舞台时，VATA就已经在背后默默应援。 为了他们的新歌《Milkshake》，VATA还亲自编舞，展现出满满的诚意与才华。



池睿恩毕业於韩国艺术综合大学演技系，2017年透过网剧《How To》出道，之后陆续演出《Yellow》、《猫咪的味道》、短片《天黑了》、《演员课程》等作品。 后来她加入Coupang Play《SNL Korea》系列班底，凭藉搞笑演技瞬间爆红，接著更成为SBS《Running Man》固定成员，综艺、戏剧双栖发展，人气持续飙升。



至於VATA，他是舞团「We Dem Boyz」的队长，带领团队在2022年Mnet《Street Man Fighter》拿下亚军，实力与舞台魅力获得肯定。 当时他在阶级任务中为ZICO的《新鞋》创作编舞，掀起一波挑战热潮。 最近他还为BLACKPINK Jennie的热门歌曲《like JENNIE》编舞，再度成为话题焦点。 这对低调又才华洋溢的同龄情侣，真的让人超想敲碗合体啊！

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